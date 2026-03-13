Një paralajmërim nga Hakan Fidan

Kryediplomati turk, me një ekuilbër mes Iranit dhe fqinjëve arabë
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan priti homologun e tij gjerman Johann Wadephul në Ankara të enjten. Edhe pse fokusi i takimit ishte forcimi i marrëdhënieve midis dy vendeve, Fidan shfrytëzoi rastin për të dërguar mesazhe të forta rreth situatës aktuale në Lindjen e Mesme, me një fokus të veçantë në Iran.
“Ne shohim se ndërsa disa aktorë po lëvizin në të njëjtin drejtim dhe mendojnë në një mënyrë të ngjashme, ka edhe përpjekje për të sjellë përsëri në axhendë skenarë separatistë për Iranin. Këto përpjekje synojnë të provokojnë luftë civile dhe të nxisin konflikt përgjatë vijave etnike ose fetare”, tha Fidan.
Ai theksoi se Turqia kundërshton fuqimisht çdo plan që kërkon të thellojë përçarjet, duke u dërguar një mesazh të qartë destabilizuesve.
“Ne tashmë po i paralajmërojmë ata që duan ta tërheqin rajonin në aventura të tilla të pamatura: askush nuk duhet të ushqejë iluzione të tilla. Është e pamundur për ne të lejojmë të ndërmerret një hap i gabuar”, tha ministri turk.
Fidan theksoi se lufta duhet të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur dhe se integriteti territorial i Iranit nuk duhet të vihet në dyshim. Sipas tij, fokusi i bashkësisë ndërkombëtare nuk duhet të jetë në ndryshimin e dhunshëm të regjimit, por në kthimin e rajonit në normalitet.
Në fjalimin e tij, ministri i jashtëm turk dënoi përshkallëzimin e dhunës nga të dyja palët.
“Do ta them këtë shumë qartë: sulmi ndaj Iranit, i kryer pa provokim, është i padrejtë dhe i paligjshëm. Në të njëjtën kohë, sulmet e Iranit ndaj vendeve të tjera në rajon, veçanërisht shteteve të Gjirit, të cilat u kryen gjithashtu pa provokim, janë po aq të gabuara”, theksoi Fidan. Ai arriti në përfundimin se situata e përgjithshme në rajon ishte “thelbësisht e gabuar” dhe se gjakderdhja duhet të ndalet urgjentisht. /tesheshi