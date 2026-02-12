Një plan i ri amerikan për Gazën me Hamas të paçarmatosur

Ajo që Izraeli nuk do donte ta besonte nga Uashingtoni
Gazeta New York Times (NYT), duke cituar zyrtarë amerikanë, raportoi se Hamasi fillimisht do të mbajë disa armë sipas një plani draft për Gazën.
Zyrtarët shpjeguan se Shtetet e Bashkuara, të cilat po kërkojnë që Hamasi të dorëzojë plotësisht armët e afta për të sulmuar Izraelin, do t’i lejojnë lëvizjes të mbajë disa armë të lehta, të paktën fillimisht.
NYT raportoi se një ekip i udhëhequr nga SHBA-të, përfshirë Jared Kushner, dhëndrin e Presidentit Trump, Steve Witkopf, të dërguarin special të SHBA-së për misionet paqeruajtëse, dhe Nikolay Mladenov, një ish-zyrtar i OKB-së, synon ta ndajë planin me Hamasin brenda disa javësh.
Plani draft parashikon një proces gradual çarmatimi që mund të zgjasë muaj ose më shumë.
Izraeli pretendon se më shumë se gjysma e tuneleve nëntokësore në Gaza, të cilat Hamasi i përdori për të ruajtur armë, për të fshehur dhe mbajtur pengje, mbeten të paprekura.
Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Dylan Johnson, tha se administrata Trump pret që Hamasi të çarmatoset dhe të zbatojë planin 20-pikësh.
Ai shtoi: “Shtetet e Bashkuara po punojnë ngushtë me të gjitha palët dhe ndërmjetësit për të siguruar zbatimin e plotë të planit dhe për të avancuar një kuadër sigurie të qëndrueshëm që mbështet stabilitetin afatgjatë në rajon dhe prosperitetin në Gaza.”
Muajin e kaluar, Jared Kushner paraqiti një propozim në Davos të Zvicrës, duke përshkruar hapat e ardhshëm për çarmatosjen e Gazës, duke deklaruar se “armët e rënda” do të tërhiqeshin menjëherë.
Propozimi gjithashtu thotë se “armët personale” do të regjistroheshin dhe tërhiqeshin, me një administratë të re palestineze që merrte përgjegjësinë për sigurinë në enklavë, megjithëse nuk specifikoi se cilat armë do të përfshiheshin.
New York Times vëren se Izraeli nuk ka gjasa të tërheqë forcat e tij nga enklava përpara se Hamasi dhe grupet e tjera të armatosura të dorëzojnë armët.
Izraeli gjithashtu e konsideron rrjetin e tuneleve nëntokësore të Hamasit në Gaza si pjesë të infrastrukturës ushtarake të grupit. Pa çarmatim, administrata e re Trump do ta ketë të vështirë të zbatojë hapat e ardhshëm në planin e saj 20-pikësh.
Hapat e ardhshëm përfshijnë vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizimi në Gaza, fillimin e një përpjekjeje të madhe rindërtimi dhe dorëzimin e administrimit të territorit një komiteti teknokratik palestinez.
Çarmatimi është “gurthemeli i gjithçkaje”, tha Shira Efron, drejtoreshë e politikës së Izraelit në Korporatën RAND, një organizatë amerikane kërkimore. “Çarmatimi është gurthemeli i gjithçkaje dhe nëse nuk ndodh, mund të përfundojmë me dy Gaza, një të drejtuar nga Izraeli dhe një nga Hamasi, ose një kthim në luftë të plotë.”
Hamasi nuk ka deklaruar publikisht nëse do t’i dorëzojë armët e tij dhe vetë diskutimi për çarmatimin ka krijuar përçarje brenda grupit. Për shumë anëtarë të Hamasit, dorëzimi i armëve të tyre do të ishte i barabartë me dorëzimin, pasi lufta e armatosur kundër Izraelit është një pjesë kyçe e ideologjisë së grupit.
Të dielën e kaluar, Khaled Meshaal sugjeroi që Hamasi dëshiron t’i mbajë armët e tij, por nuk ka plane t’i përdorë ato në të ardhmen e afërt.
Ai shtoi: “Për sa kohë që ka pushtim, do të ketë rezistencë.” /tesheshi