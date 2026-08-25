Një prift, dorëheqje pas 37 vitesh: “Po martohem!”

Të paktën nuk akuzohet për përdhunim, pasi thjesht dashuronte një grua në fshehtësi
Një prift gjerman ka njoftuar se po jep dorëheqjen nga famullia e tij pas 37 vitesh shërbimi dhe pasi zbuloi një marrëdhënie romantike më parë sekrete me një grua.
“Arsyeja është se po martohem,” tha Andreas Unfried në faqen e internetit të famullisë së Shën Ursulës, e vendosur në rajonin Taunus pranë Frankfurtit në Gjermaninë perëndimore. Ai tha se e kishte informuar Peshkopin Georg Bätzing të Limburgut për vendimin e tij për t’u tërhequr për t’u martuar me “dashurinë e tij të madhe”.
“Tani dashuria po më thërret tek gruaja me të cilën kam ndarë jetën time për një kohë të gjatë. Së bashku do të kërkojmë mënyra se si të vazhdojmë të jetojmë besimin tonë të krishterë dhe thirrjen tonë që tani e tutje”, shkroi Unfried.
Zëdhënësi i Dioqezës, Stephan Schnelle, i tha DPA-së se Peshkopi Bätzing “pezulloi” Unfried-in “me efekt të menjëhershëm”.
Dioqeza e falënderoi atë “për dekadat e tij të shërbimit dhe i uron gjithë të mirat”. Peshkopi Bätzing nuk dinte asgjë për marrëdhënien e fshehtë romantike.
Schnelle shtoi: “Rastet si ky ndodhin përsëri e përsëri.” Megjithatë, pas kaq shumë vitesh shërbimi, ishte e pazakontë. Si rezultat i vendimit të tij, Unfried do të duhet të pranojë humbje financiare në të ardhmen, shpjegoi zëdhënësi. /tesheshi