Një vajzë kaloi 16 orë në Instagram brenda një dite, META në gjykim nëse është fajtore ose jo

Kaley shikonte Instagram derisa e zinte gjumi. Zgjohej në mes të natës për të kontrolluar njoftimet. Hapte aplikacionin sapo zgjohej. Një ditë, ajo kaloi 16 orë në Instagram.
“Ndalova së komunikuari me familjen time sepse e kaloja gjithë kohën në mediat sociale”, i tha Kaley një jurie në Los Angeles gjatë një padie historike kundër Meta dhe Google, dy prej kompanive më të mëdha në botë.
TikTok dhe Snapchat, të cilët u përmendën gjithashtu në padinë e saj fillestare, u pajtuan jashtë gjykatës.
E njohur vetëm me emrin e saj të parë ose inicialet për të mbrojtur privatësinë e saj, historia e Kaley është bërë rasti provë për më shumë se 2,000 padi të ngjashme që kërkojnë t’i mbajnë kompanitë e mediave sociale përgjegjëse për dëmin e supozuar ndaj shëndetit mendor të përdoruesve të tyre më të rinj.
Si i pari i këtij lloji, gjyqi pesë-javor po ndiqet nga afër nga ekspertë ligjorë dhe prindër që besojnë se fëmijët e tyre janë dëmtuar, madje janë shtyrë drejt vetëvrasjes, nga mediat sociale.
Lori Schott kaloi disa ditë duke marrë pjesë në gjyqin e Los Angelesit pavarësisht se nuk kishte asnjë lidhje me padinë. Vajza e saj, Annalee, i mori jetën vetes në moshën 18 vjeç, një tragjedi që Schott ia atribuon mënyrës se si Instagram e ekspozoi atë ndaj përmbajtjes psikologjikisht dëmtuese, pavarësisht se dyshohet se e dinte se çfarë mund t’u bënte një përmbajtje e tillë të rinjve.
“Ata e fshehën hulumtimin. Ata e dinin se ishte problematik. Na dhanë një ndjenjë të rreme sigurie”, tha Schott, duke përshkruar për BBC-në atë që mësoi nga gjyqi. “Ekipi i tyre i marrëdhënieve me publikun dukej sikur përpiqej të na bindte se bota ishte e tëra karamele dhe njëbrirëshe.”
Rreziqe të larta
Në qendër të çështjes janë pyetjet nëse Kaley kishte varësi nga mediat sociale dhe nëse kompanitë e mediave sociale i projektuan platformat e tyre që të krijonin varësi. Nëse po, juria do të duhet të vendosë se çfarë u detyrohen kompanitë të rinjve si Kaley, të cilët mund të jenë dëmtuar për shkak të këtyre projekteve.
Rreziqet e gjyqit, për Meta-n, Google-in dhe platformat e tjera të mediave sociale, janë të larta.
Shumica e çështjeve ligjore në këtë rast, përkatësisht fakti që platformat e mediave sociale krijojnë varësi për përdoruesit e rinj dhe janë projektuar qëllimisht për të qenë të tilla, janë “krejtësisht të paprecedentë”, siç tha disa herë gjatë gjithë gjyqit gjyqtarja Carolyn Kuhl.
Aq potencialisht i tensionuar është rezultati saqë Mark Zuckerberg, bashkëthemeluesi miliarder dhe drejtori ekzekutiv i Meta, e cila zotëron Instagram, Facebook dhe WhatsApp, u paraqit personalisht për të mbrojtur platformat e tij . Ishte hera e parë që ai kishte dhënë një dëshmi të tillë para një gjykate, pavarësisht se kompania e tij ishte paditur qindra herë në të kaluarën.
Nëse juria mban anën e Kaley-t, kjo do të prishte dekada të tëra precedentësh ligjorë dhe kulturorë që i kanë trajtuar platformat si depo të thjeshta të natyrës njerëzore.
Gjithashtu do të hidhte themelet për pagesat e vendbanimeve potencialisht historike nga kompani si Meta.
Mijëra raste të tjera të ngjashme me atë të Kaley-t që aktualisht po shqyrtohen në sistemin gjyqësor amerikan, në mënyrë të pashmangshme do të ndikohen nga rezultati i këtij gjyqi të parë.
Edhe nëse juria e Los Anxhelosit nuk i gjen Metën ose Google përgjegjës në rastin e Kaley-t, presioni publik dhe politik është shtuar vitet e fundit kundër kompanive të mëdha të teknologjisë.
Kompani të tilla në përgjithësi nuk kanë përgjegjësi ligjore ndaj përdoruesve të tyre, por një valë e të rinjve me probleme serioze të shëndetit mendor dhe një rritje e vetëvrasjeve tek fëmijët i ka bërë prindërit dhe qeveritë të fillojnë të ndalojnë përdorimin e mediave sociale nga adoleshentët dhe fëmijët e vegjël.
Ata thonë se platformat po i ekspozojnë fëmijët ndaj gjithçkaje, nga standardet e pamundura të bukurisë deri te grabitqarët seksualë.
Aaron Ping gjithashtu e ka ndjekur nga afër gjyqin. Djali i tij, Avery, ia mori jetën vetes në moshën 16 vjeç. Ai i përshkroi BBC-së një djalë që nga “shoku i tij i aventurës” u shndërrua në një djalë me të cilin ai shpesh zihej për përdorimin e YouTube-it.
“Ne e hartuam këtë marrëveshje në lidhje me kohën para ekranit me këshilltarët e tij të shkollës, çfarë duhej të arrinte ai në mënyrë që të merrte një sasi të caktuar kohe para ekranit”, tha Ping.
Meta dhe YouTube nuk iu përgjigjën një kërkese për koment në lidhje me përvojat e Schott dhe Ping.
Kaley shpjegoi në gjykatë se filloi të përdorte YouTube në moshën gjashtë vjeç dhe Instagram në moshën nëntë vjeç.
Meta pretendon se u ndalon përdoruesve nën moshën 13 vjeç të hyjnë në asnjë nga platformat e saj, ndërsa YouTube ofron versione të ndryshme të platformës së saj për fëmijë, si YouTube Kids.
Ajo shpejt krijoi dhjetëra llogari në të dyja platformat në një përpjekje për të rritur pëlqimet dhe ndërveprimet me përmbajtjen që postonte – selfie në Instagram dhe video të saj duke kënduar në YouTube. Kaley donte të ndihej e pëlqyer dhe e vlerësuar.
Kur nuk postonte përmbajtjen e saj, shfletonte Instagramin dhe shikonte video në YouTube për orë të tëra. Filloi të dilte më pak jashtë dhe e kishte të vështirë të komunikonte me njerëz të tjerë jashtë linje.
Rreth moshës 10 vjeç, Kaley kujtoi se përjetoi ndjenjat e saj të para të ankthit dhe depresionit, çrregullime për të cilat do të diagnostikohej vite më vonë nga një terapist.
Ajo gjithashtu filloi të fiksohej pas pamjes së saj fizike dhe filloi të përdorte filtra në Instagram që do të ndryshonin mënyrën se si dukej – hundë më e vogël, sy më të mëdhenj, grim – pothuajse që në fëmijëri.
Që atëherë, Kaley është diagnostikuar me dismorfi trupore, një gjendje ku njerëzit shqetësohen tepër për pamjen e tyre fizike dhe nuk e shohin veten siç e shohin të tjerët.
E pyetur nga avokati i saj, Mark Lanier, nëse kishte përjetuar ndjenja të tilla përpara se të ishte në rrjetet sociale, Kaley tha: “Jo, nuk e kam përjetuar.”
‘Problematike’? Apo një varësi?
Për Metën, problemet e shëndetit mendor të Kaley-t rrjedhin nga jeta e saj personale dhe edukimi dhe nuk mund të fajësohen për përdorimin e saj të Instagram-it.
Adam Mosseri, i cili drejton Instagramin, dëshmoi në gjykatë se edhe 16 orë përdorimi i Instagramit nuk i dukeshin si varësi . Mosseri në vend të kësaj e quajti dikë që kalonte pothuajse një ditë të tërë në mediat sociale “problematik”.
Kur Mark Zuckerberg dëshmoi, pasi u shoqërua në gjykatë i rrethuar nga katër roje sigurie personale, ai përsëriti shumë herë se kompania e tij ka pasur gjithmonë një politikë që ndalon përdoruesit nën moshën 13 vjeç.
I pyetur të shpjegonte dokumente të shumta të brendshme të kompanisë të ofruara si pjesë e padisë, në të cilat drejtuesit e Meta diskutuan miliona fëmijë që përdorin Instagram dhe Facebook, dhe madje lavdëruan dhe planifikuan të rrisnin përdorimin midis fëmijëve, Zuckerberg u frustrua.
“Nuk e kuptoj pse kjo është kaq e komplikuar,” tha miliarderi në një moment. “Ka qenë politika jonë e vazhdueshme që ato nuk lejohen dhe ne përpiqemi t’i largojmë. Ne nuk jemi perfektë.”
Avokatët e Kaley-t i kërkuan vëmendje Zuckerberg-ut për pretendimin e tij se qëllimi i vetëm i Metës ishte të krijonte platforma të dobishme, diçka që ai tha se çon natyrshëm në më shumë përdorim.
Lanier tha se varësia i bën njerëzit të përdorin diçka më shumë dhe Zuckerberg për një moment dukej i hutuar.
“Nuk di çfarë të them për këtë,” tha ai. “Mendoj se kjo mund të jetë e vërtetë, por nuk e di nëse kjo vlen. Po përpiqem të ndërtoj një shërbim këtu.”
Fokusi i avokatëve të Kaley-t te varësia nga mediat sociale mund të jetë një argument i vështirë për t’u paraqitur, pasi kjo gjendje nuk ekziston zyrtarisht.
Kur avokatët e Metës folën me një terapiste që e kishte trajtuar Kaleyn, ajo pranoi se nuk e kishte diagnostikuar kurrë pacienten e saj me varësi nga mediat sociale.
Argumentet e Metës u përqendruan kryesisht në jetën familjare të Kaley-t, herë pas here duke iu referuar postimeve të saj në Instagram, duke treguar një vajzë që po merrej me prindër të paqëndrueshëm, kritikë ndaj pamjes së saj dhe herë pas here abuzues emocionalisht, verbalisht dhe fizikisht.
Pyetja kryesore e kompanisë drejtuar jurisë ka qenë nëse problemet e shëndetit mendor të Kaley-t ishin shkaktuar qartë nga përdorimi i saj i mediave sociale, ndërsa argumenton se për këtë ishin fajtorë shumë faktorë të tjerë.
Ky është ai që njihet si testi “përveçse për” në përgjegjësinë ligjore. Nëse një dëm do të kishte ndodhur edhe pa veprimin e supozuar të të pandehurit, atëherë ai nuk mund të fajësohet për dëmin.
Sot, Kaley tha se ka një marrëdhënie të dashur me nënën e saj dhe se punon ndërkohë që shkon në shkollë.
Përdorimi i mediave sociale nga ana e saj vazhdon – ajo madje pranoi në gjykatë se do të ishte e interesuar për një karrierë në menaxhimin e mediave sociale.
Por kur u pyet nëse jeta e saj do të ishte më e mirë nëse nuk do të kishte përdorur kurrë platforma si Instagram, përgjigjja e Kaley ishte e thjeshtë.