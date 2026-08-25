Një vendimi historik amerikan ndaj Sirisë së re

Vendi me qeverisje post-Assad, jo më në listën e shteteve me vulë “terrorizmi”
Shtetet e Bashkuara e kanë hequr zyrtarisht Sirinë nga lista e tyre e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke shënuar një ndryshim të ri dhe domethënës në politikën e SHBA-së ndaj Damaskut.
Vendimi u konfirmua nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së të hënën, pasi Departamenti i Shtetit e hoqi zyrtarisht Sirinë nga lista e tij e shteteve sponsorizuese të terrorizmit. Reuters raporton se vendimi pasoi një njoftim të mëparshëm nga Presidenti Donald Trump dhe një proces të kryer para Kongresit.
Në të njëjtën kohë, u hoq edhe përcaktimi i Frontit Nusrah, i njohur edhe si Hayat Tahrir al-Sham (HTS), si një organizatë terroriste globale e përcaktuar posaçërisht. Kjo shënon një hap tjetër të rëndësishëm në ndryshimin e marrëdhënies së Uashingtonit me autoritetet e reja në Siri.
Statusi i një sponsori shtetëror të terrorizmit mbartte një numër kufizimesh amerikane, duke përfshirë kufizimet që lidhen me ndihmën amerikane, eksportin e pajisjeve të caktuara ushtarake dhe transaksione të caktuara financiare.
Heqja e këtij përcaktimi nuk do të thotë, megjithatë, se të gjitha sanksionet amerikane kundër Sirisë janë zhdukur. Uashingtoni më parë hoqi një regjim të gjerë sanksionesh kundër Sirisë, por masa të caktuara mbetën në fuqi kundër Bashar al-Assad dhe bashkëpunëtorëve të tij, shkelësve të të drejtave të njeriut, trafikantëve të Captagon, si dhe anëtarëve të ISIS dhe Al-Kaedës dhe aktorëve të tjerë.
Një fazë e re në marrëdhëniet Uashington-Damask
Vendimi përfaqëson një vazhdim të afrimit gradual të SHBA-së me autoritetet e reja siriane pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad.
Me këto lëvizje, Uashingtoni po kërkon të hapë hapësirë për rindërtimin dhe riintegrimin ekonomik të Sirisë, duke ruajtur njëkohësisht sanksionet kundër individëve dhe grupeve që SHBA-të ende i konsiderojnë kërcënim.
Heqja e Sirisë nga lista e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin, pra, ka rëndësi si simbolike ashtu edhe praktike. Damasku nuk do të trajtohet më brenda të njëjtit kuadër politik të SHBA-së që ka qenë i lidhur me regjimin e Assad-it për vite me radhë.
Megjithatë, marrëdhëniet e ardhshme SHBA-Siri do të varen nga sjellja e autoriteteve të reja, situata e sigurisë në vend dhe mënyra se si Uashingtoni do t’i vlerësojë lëvizjet e tyre. /tesheshi