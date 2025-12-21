Njeriu i cili i kaloi fatkeqësitë e jetës i pamposhtur

Gjatë një bisede që nuk mund ta harroj deri sa t’m’i mbulojë dheu sytë, Alija Izetbegoviqi më tha: “Po qe se do të më ofrohej me një mrekulli të jetoja përsëri – nuk do të pranoja. Po qe se do të isha i detyruar të pranoj, do të jetoja njësoj siç kam jetuar!” Kush do të mund të thoshte diçka të tillë? Vetëm ai, vetëm ai i cili fatkeqësitë e jetës i ka kaluar i pamposhtur. Ai i cili ka arritur të bëhet Njeri, ndërsa jetën e tij e ka shndërruar në krijimtari, domethënë në vepër.
Shkruan: Abdullah SIDRAN*, Sarajevë
Duhet patjetër të besojmë, sepse ndryshe as nuk mund të jetohet. Për këtë arsye edhe besojmë se si ekziston parimi kozmik, sipas të cilit jeta e njeriut nuk është e pakuptimtë. Materia nga e cila jemi të krijuar dhe mundësia që na jepet me jetën, në aspektin kozmik, janë të posaçme, plotësisht unikate dhe varet nga ne, nga çdonjëri prej nesh një nga një dhe mëvetësishëm se ç’do të bëjmë me jetën tonë. Siç ka shkruar lidhur me këtë H. Hesse, çdonjërit, që nga lindja, i është dhënë mundësia të bëhet njeri dhe çdo qenie njerëzore është plumb i natyrës drejtuar Njeriut!
Është brengosëse njohuria jonë se sa shumë të rrallë janë ata që kanë pasur sukses në këtë çështje, edhe më brengosëse tjetra: është tragjike sa shumë njerëz për detyrën e tyre në Tokë nuk kanë lidhje, kalojnë jetën e tyre si bretkosë, mushkonjë, dele ose breshkë jetëgjatë.
Në mesin e shumë njerëzve që kam njohur, mund të numërohen në gishta ata të cilët kanë dashur dhe kanë ditur ta kryejnë plotësisht detyrën e tyre të kësaj bote. Njëri prej tyre është edhe i ndjeri Alija Izetbegoviq. Dallimi gati njëzetvjeçar në moshë, që ishte i pikëllueshëm për mua në të ashtuquajturin stil jete, aspak nuk ka qenë pengesë për respekt dhe mirëkuptim të thellë dhe të ndërsjellë. Ky dallim ndikoi që mos të takohemi as shumë rrallë as shumë shpesh. Mirëpo, megjithatë takimet ishin të rregullta dhe jo të rralla. Pra, ato zhvilloheshin mu ashtu si duhej.
Mbase çdo njeri, kur i afrohet pleqëria apo parandien se po i afrohet vdekja, të kaluarën e tij e sheh vetëm përmes detajeve dhe pamjeve të rastit. Nga kjo e kaluar pa asnjë cilësi reale, pamjet dhe detajet shpalosen sipas një “logjike” joreale, jashtë çdo kontinuiteti dhe lidhjeje shkak-pasojë. Po shtypa sustën në tru, atë sustën ku është i shkruar emri i Alija Izetbegoviqit, ajo që paraqitet para syve të mi është fytyra e tij gjatë shqiptimit të aktgjykimit: Në vigjilje të shqiptimit të aktgjykimit, me të cilin menduam se do të lirohej nga aktakuza. Në anën e djathtë, shoh fytyrën e tij në gjysmëprofil: mburrje dhe mospërfillje, mospërfillje dhe krenari. Ç’paraqet kjo tjetër pos: Bosnja, Bosnja, Bosnja!?
Një iftar lufte
Dhjetë vjet më vonë. Dobrinjë, 1993. Komandanti Ismet Haxhiq, me nofkën Mutevelija, ftoi në iftar Kryetarin dhe djalin e Kryetarit, Bakirin me ushtri. Propozoi që Kryetari të marrë edhe dikë “nga sarajevasit”. (Kush e di – e di, kush nuk e di, është e kotë t’i shpjegohet se si në atë kohë hyrja në territorin e mbyllur hermetikisht nga çetnikët në Dobrinjë ishte e barabartë me ndërmarrjen heroike, në të cilën nuk hyhej pa nevojë të domosdoshme). Është dimër, drita sapo kishte filluar të zbardhë, Bakiri vozit, Aliu pranë tij, unë mbrapa. Asnjë përcjellje, asnjë “eskortë”, vetura “golf” e vjetër e Bakirit, mirëpo, fatmirësisht arritëm shëndosh e mirë. I ulur pas djalit, mezi pres t’ia jap dhuratën Alisë. Pasi mendova gjerë e gjatë, vendosa t’ia dhuroj librin e Czeslaw Milosz-it Mendja e robëruar. Dëshiroj të flasim për ketmanin. (“Ketman” – filozofi praktike e kamuflimit, e lindjes, e llojit të vet, që lejon për të mbijetuar, për të mbetur gjallë dhe për të vazhduar luftën kur të piqen kushtet, pra diçka që lejon një lloj të caktuar të prezantimit të rrejshëm. Kjo paraqet, pra, vetëm një nivel të filozofisë ketman për të cilën dijetarët thonë se është diçka edhe më e thellë dhe më e gjerë nga ajo që e thamë më lart). Ia jap librin në mënyrën “jepja tjetrit” dhe ai vetëm e kapi me dorë dhe ia dorëzoi nikoqirit, Ismetit, si dhuratë për bibliotekën e Dobrinjës. Hapu tokë të futem. Aliu i thotë: “E di, Avdo, ketmani bën fjalë për pakicat. E ne, në Bosnjë nuk jemi pakicë.” Kisha hequr nga mendja më të rëndësishmen: ai mu për këtë kishte vuajtur burg, të mos kamuflohej. Më vonë, shumë më vonë, u pajtuam rreth faktit të pamohueshëm: se në nivelin lokal jemi shumicë, mirëpo në nivelin europian jemi pakicë e pashpresë.
Me letrarët – në mënyrë letrare
Po të njëjtin vit, si Kryetar i Kryesisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, na pranoi neve, letrarëve, në bisedë në kuadër të një delegacioni shumetnik. Në një atmosferë miqësore, një nga shkrimtarët vendosi “ta nxehë” muhabetin, andaj me qortim e prezantoi çështjen e lëshimit “tonë” ndaj Kroacisë, Franjo Tugjmanit dhe “politikës së tij boshnjake”. Kryetari buzëqeshi dhe replikoi me kundërpërgjigje: “A ju kujtohet ajo poezia e bukur e Kranjçeviqit për një të mjerë, një prostitutë?”. Shkrimtarët heshtën, asnjërit nuk iu kujtua, ndërsa ai pas një pushimi të shkurtër vazhdoi: “Në këtë poezi ka një rresht: Do të kishte nder, po të mos kishte stomak.” Më vonë bisedova për këtë me miqtë e mi shkrimtarë dhe u pajtuam për një gjë: kush është indiferent ndaj Aliut, pas takimit me të bëhet simpatizues. Kush është simpatizues, bëhet dashamirë. Nëse tanimë ka qenë dashamir, bëhet fanatik.
E kam parë duke qarë, publikisht
Ky ishte koncerti i njëqindtë jubilar i kuartetit me tela, i njëqindti – në gjendje shtetrrethimi! Katër shkurt 1994. Salloni solemn në sallën e Kryesisë! Ishte i ulur në rendin e parë dhe të gjithë vumë re se si iu afrua një grua dhe i pëshpëriti diçka në vesh. Më vonë e kuptuam: nga rruga dëgjoheshin sirenat e automjeteve ushtarake, të policisë, ndihmës së shpejtë… Koncerti përfundoi, Aliu ngrihet në këmbë, kthehet drejt nesh, drejt publikut, qan dhe tregon se në Markala ka ndodhur masakër i llahtarshëm… Nuk lejoi të ndërpritej koncerti, i vetëdijshëm për rëndësinë e kontributit të njerëzve të kulturës dhe të artit në mbrojtjen e qytetit. Lotët në sy as nuk i fsheh as nuk i fshin.
Fytyra plot gjallëri në çastin e vdekjes
Jam i shtrirë në spital, i pastruar nga nikotina dhe nga pjesët malinje në stomak, në të vërtetë i mavijosur nga gjilpërat e injeksioneve, mirëpo jam mirë, shumë mirë, nuk i trembem vdekjes por pres fletëlëshimin nga spitali edhe disa ditë. Në ndërtesën fqinje – Aliu. Lufton për jetë.
Predrag Matvejeviqi, që kishte ardhur nga Roma për disa punë të tjera, duke kaluar rrugës, më erdhi në vizitë. Ai ishte profesor, doktor dhe shkrimtar. Një fenomen shumë i rrallë intelektual europian. Nga viti 1983 e deri në daljen e Aliut nga burgu, ka shkruar dhe dërguar me qindra letra qindra qendrave botërore për ta shpëtuar nga burgu, për t’ia hequr vuajtjen e burgut ose të paktën që t’ia zvogëlojë burgimin.
I bëj me dorë, nga dritarja, në ndërtesën fqinje: lart e kemi Alinë! A mund të hyjmë? Ndërhyri Predragu. Shkojmë ta shohim. Përgjegjësi i sigurimit kërkoi të presim për një çast, shkoi tek Aliu dhe u kthye duke e hapur rrugën dhe duke treguar drejtimin me një lëvizje të gjerë të dorës.
Fytyra e Aliut shumë e bukur, sy të çiltër dhe të mençur, me dukje paksa të pikëlluar, siç shihja edhe më parë në sytë e tij dhe për këtë arsye në atë çast nuk i dhashë rëndësi të veçantë. Predragu shqiptoi një fjalë të harruar: me gjallëri! “Fytyra jote është plot gjallëri, do t’ia dalësh mbanë edhe me këtë.” “Mbanë apo jo”, i thotë Aliu, “dua ta dish se të konsideroj njeri të madh!”. Kur u ndamë, njërën dorë ma zgjati mua, tjetrën Predragut dhe kështu, dorështrënguar, këmbyem edhe disa fjali gazmore.
Porosi lotësh
Katër ditë më vonë. E heq veshjen e spitalit, vishem me rroba “civile” dhe pres fletëlëshimin nga spitali. Në dhomën time hyn mjekja Zilha, që punonte në ndërtesën fqinje. Ajo thotë: “Ju ka përshëndetur Kryetari dhe ju lut që të ruheni. T’i dëgjoni këshillat e mjekëve. Ky popull… fëmijët tuaj ende kanë nevojë për ju. “Lotët nuk më lejuan që t’i mbaj në mend të gjitha fjalët siç i tha ajo. Kthehem nga dritarja dhe gjoja qetësisht them: “Sikur të mos ruhesha, nuk do të isha këtu. Ruhem dhe do të ruhem.” Kur e ktheva kokën, shoh: edhe ajo qante.
***
Nëse drama jetësore e Alija Izetbegoviqit nuk mundet plotësisht dhe në mënyrë metaforike të identifikohet me dramën historike të Bosnjës, ajo identifikohet me siguri, në të gjitha fushat e rëndësishme dhe me tërë gjatësinë e rrugëtimit personal, në mënyrë metaforike dhe tekstuale, me dramën historike dhe me fatin e popullit musliman boshnjak. Historia e Bosnjës është histori e grindjes për Bosnjën. Grindje dhe mohim nga të huajt dhe nga fqinjët. Historia e boshnjakëve është rrëfenjë për një proces të dhembshëm dhe të vështirë për vetënjohje dhe vetëkonfirmim. Me shumë bredhje, me identifikime të gabuara, përballë orientimeve dhe kompaseve historike të përkohshme dhe të pasigurta. Mirëpo, në dramën historike të popullit boshnjak përherë ka ekzistuar konstanta. Çfarë konstante? Vetëdija për vetveten si diçka e ndryshme. Nëse nuk dimë se ç’jemi, në mënyrë solide dhe organike e dimë se çka nuk jemi. Besimi bazë të cilit i përmbahej Izetbegoviqi, në mënyrë të padyshimtë tregonte se çka guxonte njeriu të bëjë dhe të jetë, edhe më qartë udhëzonte se ç’duhet të bëjë njeriu që të jetë dhe të bëhet Njeri. Derisa shumicës së “besimtarëve” të sapozgjuar, nga të gjitha besimet e këtushme, u dilte shkumë nga goja duke pështyrë “ish regjimin”, “komunizmin”, etj. – Izetbegoviqi e vendos në utopi ku edhe e ka vendin, ndërsa “hap front” kundër Darvinit, i bindur në origjinën hyjnore të njeriut e jo në origjinën shtazore. “Kapelën e Sikstinës nuk ka mundur ta pikturojë dhe Luftën dhe Paqen nuk ka mundur ta shkruajë dora e njeriut të Darvinit!”.
Njerëzit më kompetent se unë, historianët, kur të vijë koha, do të merren me vlerësimin e jetës dhe të veprës së Izetbegoviqit. Me këtë rast, më lejoni t’i përmend, sipas perceptimit tim, dy fakte historike, dy rezultate historike deri te të cilat populli boshnjak ka arritur gjatë kohës së udhëheqjes së Izetbegoviqit. Ky popull, i dënuar për shfarosje si në paqe ashtu edhe në luftë, politikisht është trajtuar si bashkësi fetare (jo popull, jo komb!), ia ktheu vetes emrin e vërtetë historik që ia kishin grabitur: boshnjakë. Sado që dukej se Fenë e vë mbi Kombin, Izetbegoviqi e kuptoi në çastin e duhur se të jesh mysliman dhe boshnjak paraqesin dy përgjigje të sakta të dy pyetjeve të ndryshme! Pa përkrahjen e tij, populli boshnjak akoma do të priste fitoren së bashku me bijtë e tij më meritorë për të: Adil-beg Zulfikarpashiq, Muhamed Filipoviq, Alija Isakoviq… E dyta: me emrin personal e jo me emrin fetar dhe me një ushtri me dyqind mijë njerëz, populli boshnjak u bë faktor politik. Nuk e di ç’do të thotë fjala popull politik dhe kam frikë se populli boshnjak akoma nuk ka arritur deri në atë shkallë, nuk e di nëse është mirë të arrijë aty (ja ata atje, në lindje, dyqind vjet popull politik, çfarë të mire u solli kjo?) – mirëpo pa dyshim, gjithsesi është fakt i rëndësishëm historik se jemi bërë faktor, të njohur nga bota si të tillë, i cili duhet të merret patjetër parasysh dhe hesapi nuk do të jetë i gabueshëm dhe i kotë.
Gjatë një bisede që nuk mund ta harroj deri sa t’m’i mbulojë dheu sytë, Alija Izetbegoviqi më tha: Po qe se do të më ofrohej me një mrekulli të jetoja përsëri – nuk do të pranoja. Po qe se do të isha i detyruar të pranoj, do të jetoja njësoj siç kam jetuar!” Kush do të mund të thoshte diçka të tillë? Vetëm ai, vetëm ai i cili fatkeqësitë e jetës i ka kaluar i pamposhtur. Ai i cili ka arritur të bëhet Njeri, ndërsa jetën e tij e ka shndërruar në krijimtari, domethënë në vepër.
Sarajevë, 28 tetor 2004
Nga boshnjakishtja: Liman Avdiu
* Abdullah Sidran (1944-2024) është shkrimtar i njohur boshnjak. Ky shkrim është botuar si hyrje në vëllimin e katërt të kompletit të veprave të Izetbegoviqit në gjuhën shqipe nga SHBA “Logos-A” më 2013. /revistashenja