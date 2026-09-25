Njihuni me poshtërsinë më të fundit izraelite në Gaza

Metoda re e qënieve më të neveritshme mbi tokë për t’i marrë tokën një populli heroik që nuk e lëshon atë
Ushtria gjenocidale e Izraelit po përgatit mënyra të reja të tmerrshme për të eliminuar popullin palestinez në Gaza. Domethënë, pasi shkatërroi gjithçka mbi dhe nën tokë në Gaza, pas vrasjes së paparë të banorëve të Gazës, ushtria izraelite po kalon në hedhjen e substancave të rrezikshme që shkaktojnë përhapjen e gazrave të dëmshëm dhe një erë të pakëndshme dhe të neveritshme.
Gazetari palestinez Youssef Fares, duke raportuar nga Gaza, ndau një rrëfim të drejtpërdrejtë të operacionit të rrezikshëm të ushtrisë izraelite: “Një erë shumë e rëndë përshkoi ajrin e Qytetit të Gazës të mërkurën në agim, veçanërisht në lagjet Al-Tuffah dhe Al-Daraj në lindje, duke u shtrirë në perëndim deri në Beit Lahiya. Pastaj u bë e qartë se avionët luftarakë izraelitë kishin hedhur qindra pako që përhapën duhmën në të gjithë zonën.”
Fares shtoi në një postim në Facebook: “Po, ata madje po ndotin ajrin tonë”, duke deklaruar se “pushtimi (izraelit) është më i ndyri nga të gjitha qeniet njerëzore që njeh njerëzimi”.
Ayman al-Ramlawi, drejtor i Departamentit të Mjedisit dhe Shëndetit në Punë në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se raportet për një erë shumë të fortë dhe të pakëndshme kishin ardhur nga zona të ndryshme të Qytetit të Gazës dhe Rripit verior të Gazës.
Ai deklaroi se “autoritetet nuk kanë informacion të detajuar në lidhje me natyrën e substancës që shkaktoi këtë erë të padurueshme në ajër, as për përbërjen e saj”.
Edhe pse ende nuk dihet se sa e dëmshme është substanca që ushtria izraelite hodhi në Gaza, ky zyrtar qeveritar beson se pushtuesi izraelit po i përdor këto agjentë kimikë me erë si një formë presioni psikologjik dhe për t’ua vështirësuar jetën njerëzve të Gazës së shkatërruar. Kjo po dërgon një mesazh se çfarë i pret ata nëse nuk largohen nga Gaza. /tesheshi