Numri i viktimave nga reshjet e dendura të borës në Japoni shkon në 30

Reshjet e pazakonta dhe të dendura të borës në veriun e Japonisë kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 30 personave gjatë dy javëve të fundit, njoftuan autoritetet japoneze.
Sipas zyrtarëve, viktimat përfshijnë edhe një grua 91-vjeçare, e cila u gjet e vdekur nën një shtresë bore rreth tre metra të lartë pranë shtëpisë së saj. Policia dyshon se bora ka rënë nga çatia e banesës, duke i shkaktuar asfiksi. Pranë trupit u gjet një lopatë alumini.
Qeveria qendrore ka dërguar trupa ushtarake për të ndihmuar banorët e prefekturës Aomori, rajoni më i goditur, ku në disa zona të thella bora arrin deri në 4.5 metra. Kryeministrja Sanae Takaichi zhvilloi një mbledhje të posaçme qeveritare, duke u kërkuar ministrave të ndërmarrin të gjitha masat për të parandaluar viktima dhe aksidente të tjera.
Reshjet e mëdha janë shkaktuar nga një masë e fuqishme ajri të ftohtë përgjatë bregut të Detit të Japonisë, duke sjellë sasi bore më shumë se dyfishi i normales në disa zona.
Guvernatori i Aomorit, Soichiro Miyashita, bëri të ditur se ka kërkuar ndihmën e ushtrisë për përballimin e situatës, veçanërisht për të ndihmuar të moshuarit që jetojnë vetëm dhe kanë nevojë për pastrimin e borës.
Në qytetin Aomori, shtresat e borës në disa vende arrijnë deri në 1.8 metra, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezik të menjëhershëm nga rrëzimi i borës nga çatitë dhe shembja e ndërtesave.