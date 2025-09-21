Nvidia do të investojë 5 miliardë dollarë në Intel

Nvidia, prodhuesi kryesor i çipave në botë, njoftoi planet për të investuar 5 miliardë dollarë në Intel dhe për të bashkëpunuar me kompaninë.
Një muaj pasi administrata e Donald Trump konfirmoi se kishte marrë 10% të aksioneve të Intel – ndërhyrja e fundit e jashtëzakonshme nga Shtëpia e Bardhë në Amerikën e korporatave – Nvidia tha se do të bashkëpunonte me firmën për të punuar në qendrat e të dhënave të personalizuara që formojnë “shtyllën e infrastrukturës së inteligjencës artificiale (IA)”, si dhe produktet e kompjuterëve personalë.
Pas kësaj, aksionet e Intel u rritën me 27% gjatë tregtimit të hershëm në New York.
Nvidia u rrit me më shumë se 3%, duke forcuar vlerën e saj të tregut prej 4 trilionë dollarësh.
Nvidia tha se do të shpenzojë 5 miliardë dollarë për të blerë aksione të zakonshme të Intel me 23.28 dollarë për aksion. Investimi i nënshtrohet miratimeve rregullatore.
Marrëveshja ofron një “shpëtim” për Intel, i cili ishte një pionier në Silicon Valley që gëzoi dekada rritjeje ndërsa procesorët e tij nxitën bumin e kompjuterëve personalë, por ra në një rënie pasi humbi kalimin në epokën e informatikës mobile të lëshuar nga debutimi i iPhone në vitin 2007.
Intel mbeti edhe më prapa në vitet e fundit mes bumit të inteligjencës artificiale që e ka çuar Nvidia në kompaninë më të vlefshme në botë.
Intel humbi gati 19 miliardë dollarë vitin e kaluar dhe 3.7 miliardë dollarë të tjerë në gjashtë muajt e parë të këtij viti, dhe pret të zvogëlojë fuqinë punëtore me një të katërtën deri në fund të vitit 2025.
Ndërkohë, Nvidia është rritur sepse çipat e saj të specializuar po mbështesin bumin e inteligjencës artificiale.
Çipat, të njohur si njësi përpunimi grafik, ose GPU, janë shumë efektivë në zhvillimin e sistemeve të fuqishme të IA-së.
Ndërkohë, Nvidia është rritur sepse çipat e saj të specializuar po mbështesin bumin e inteligjencës artificiale. Çipat, të njohur si njësi përpunimi grafik, ose GPU, janë shumë efektivë në zhvillimin e sistemeve të fuqishme të IA-së.