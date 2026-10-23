Nvidia premton miliona dollarë për kërkimet mbi sigurinë e AI në Mbretërinë e Bashkuar

Prodhuesi amerikan i çipave Nvidia ka premtuar burime kompjuterike me vlerë 250 milionë dollarë për Britaninë gjatë pesë viteve, për të financuar kërkimin mbi sigurinë e inteligjencës artificiale, duke forcuar ambiciet e vendit për t’u bërë një qendër globale për qeverisjen dhe sigurinë e inteligjencës artificiale.
Ndërsa Britania nuk është shtëpia e ndonjë zhvilluesi të madh të inteligjencës artificiale, ajo po kërkon një rol udhëheqës në vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve të paraqitura nga sistemet e inteligjencës artificiale, pjesërisht përmes Institutit të saj të Sigurisë së Inteligjencës Artificiale, një nga organet e para në botë të mbështetura nga shteti i krijuar për të vlerësuar teknologjinë.
Themeluesi dhe CEO i Nvidia-s, Jensen Huang, tha të mërkurën se Britania e Madhe do të merrte burime kompjuterike të përshpejtuara me vlerë 50 milionë dollarë në vit.
Ato do t’i dedikoheshin testimit të sigurisë së agjentëve dhe do të ndihmonin studiuesit britanikë të forconin mbrojtjet për inteligjencën artificiale gjithnjë e më të fuqishme.
“Aftësia dhe siguria e inteligjencës artificiale duhet të përparojnë së bashku”, tha ai.
Shqyrtimi i sigurisë së IA-së është intensifikuar pasi zhvilluesit, përfshirë Anthropic dhe OpenAI, zbuluan raste të sjelljes mashtruese ose të padëshiruar nga agjentët e IA-së.
Dhe madje disa figura të industrisë kanë paralajmëruar se teknologjia mund të përbëjë një kërcënim ekzistencial për njerëzimin.
Ministrja britanike e IA-së, Kanishka Narayan, tha se donacioni nga Nvidia do të ndihmonte në sigurimin që IA-ja e së ardhmes të jetë “e sigurt dhe që i shërben interesave më të mira të njerëzve”.