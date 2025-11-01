OBSH ngre alarmin: Mbi 1 mld njerëz me probleme mendore

Sipas një raporti të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), mbi një miliardë njerëz në mbarë botën po jetojnë me çrregullime të shëndetit mendor, duke përfshirë ankthin dhe depresionin, që janë më të zakonshmet.
Përhapja dhe ndikimi i çrregullimeve të shëndetit mendor
Çrregullimet e shëndetit mendor janë të pranishme në të gjitha shtresat e shoqërisë, duke prekur individë të të gjitha moshave. Ato janë ndër shkaqet kryesore që shumë njerëz përballen me rritjen e kostove shëndetësore për individët dhe familjet.
Vështirësitë në ofrimin e kujdesit mendor
Në shumë vende, veçanërisht ato me të ardhura të ulëta dhe të mesme, shërbimet e shëndetit mendor janë të pamjaftueshme dhe të keqfinancuara. Raporti thekson se vetëm 2% e buxheteve shëndetësore janë dedikuar për shëndetin mendor, dhe në shumë shtete ka më pak se një profesionist të shëndetit mendor për çdo 100 mijë banorë.
Thirrje për veprim global
OBSH-ja bën thirrje për reforma strukturore, rritje të financimit dhe zgjerim të aksesit në kujdesin mendor, duke i konsideruar këto hapa si të domosdoshëm për të përmbushur objektivat e shëndetit mendor deri në vitin 2030.