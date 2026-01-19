Oficerët holandezë përfundojnë misionin e zbulimit dhe largohen nga Grenlanda

Dy oficerë të Marinës Mbretërore Holandeze do të largohen sot nga Grenlanda, pasi të kenë përfunduar punën e tyre “siç ishte planifikuar”, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, transmeton Anadolu.
“Dy oficerët e Marinës Mbretërore Holandeze që morën pjesë në zbulimin në Grenlandë për një stërvitje të përbashkët ushtarake në rajonin e Arktikut e kanë përfunduar punën e tyre siç ishte planifikuar. Ata do të largohen nga Grenlanda sot”, tha ministria në një deklaratë.
Ajo vuri në dukje se oficerët holandezë kontribuan si me ekspertizë operacionale ashtu edhe me atë logjistike në Grenlandë, si pjesë e një zbulimi të udhëhequr nga Danimarka me pjesëmarrjen e disa aleatëve të NATO-s.
“Një vendosje më e madhe brenda NATO-s (Arctic Sentry) është një hap i mundshëm i ardhshëm”, tha deklarata, duke shtuar se kjo do të diskutohet më tej brenda NATO-s në periudhën e ardhshme.
Të dielën, një ekip zbulimi ushtarak gjerman prej 15 ushtarësh u largua gjithashtu nga Grenlanda, një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi planin e tij për të vendosur tarifa ndaj kombeve që kundërshtojnë kontrollin e SHBA-së mbi Grenlandën.
Të shtunën, presidenti Trump tha se do të vendoste tarifa prej 10 për qind për Mbretërinë e Bashkuar, Danimarkën, Norvegjinë, Suedinë, Francën, Gjermaninë, Holandën dhe Finlandën deri më 1 shkurt, me tarifat që do të rriten në 25 për qind deri më 1 qershor, për shkak të kundërshtimit të tyre ndaj kontrollit amerikan të Grenlandës.
Në përgjigje, udhëheqësit evropianë hodhën poshtë kërcënimet e Trumpit për tarifa kundër tetë vendeve evropiane dhe përsëritën solidaritetin me Danimarkën. Ata lëshuan deklaratë të përbashkët të dielën, duke denoncuar kërcënimet e fundit të tarifave të SHBA-së dhe duke u zotuar për angazhim ndaj sigurisë së Arktikut, duke ruajtur njëkohësisht sovranitetin e tyre.