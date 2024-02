Oficeri izraelit urdhëron ushtarët të vrasin çdo palestinez që i reziston arrestimit – VIDEO

Pamjet e një oficeri izraelit duke u dhënë udhëzime ushtarëve të tij në lidhje me të burgosurit palestinezë u bënë virale në mediat sociale. Oficeri u tha ushtarëve të tij se asnjë palestinez nuk ishte i pafajshëm ndërsa i urdhëroi ata të vrisnin këdo që i rezistonte arrestimit. Oficeri u pa duke marrë në pyetje një të arrestuar i cili mohoi të kishte lidhje me 7 tetorin, oficeri u tha ushtarëve të tij se ky mohim do të bëhej rrëfim pas një kohe.

Vëzhguesit frikësohen nga shkeljet e të drejtave të njeriut pasi duart e të burgosurve ishin të lidhura pas shpine, ndërsa me sy të lidhur dhe kërcënuar se do të vriteshin. Ata shprehën rezerva se konfirmimi i rrëfimeve të siguruara mund të tregojë tortura të mëtejshme në qendrat e paraburgimit ushtarak izraelit.