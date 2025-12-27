OKB apelon për armëpushim të menjëhershëm në Sudan për shpëtimin e civilëve

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, kërkoi një armëpushim të menjëhershëm në Sudan, ku lufta civile ka shkaktuar krizën më të madhe humanitare në botë. Që nga prilli 2023, konflikti ka detyruar 9.6 milionë njerëz të zhvendosen brenda vendit dhe 4.3 milionë të ikin në vendet fqinje, ndërsa 30.4 milionë sudanezë kanë nevojë për ndihma humanitare.
Luftimet janë intensifikuar në Kordofan dhe Darfur, ku RSF ka marrë kontrollin e fushës strategjike të naftës Heglig dhe po tenton të konsolidojë kontrollin mbi veriut të Darfurit, duke kërcënuar rrugët e shpëtimit për civilët. Dhuna ka kaluar edhe kufijtë, me një sulm droni në Çad që vrau dy ushtarë.
Plani i Kryeministrit Kamil Idris për një armëpushim të monitoruar nga OKB-ja dhe tërheqjen e RSF u hodh poshtë nga udhëheqësit e forcës paramilitare si “fantazi”. Ndërkohë, OKB-ja ka kryer misionin e parë vlerësues në el-Fasher pas muajsh luftime dhe shkeljesh ndaj civilëve.
Civilët po përjetojnë vuajtje të paimagjinueshme, ndërsa komuniteti ndërkombëtar nxit ndërprerjen e dhunës dhe shpëtimin e popullsisë së pafajshme.