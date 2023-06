OKB-ja paralajmëron për katastrofë humanitare në Gaza pasi financimet po shterojnë

OKB-ja paralajmëroi këtë javë për një fatkeqësi humanitare në Gaza pasi ndihma që mbështet qindra mijëra palestinezë në territorin e rrethuar do të ndalet në ditët në vijim.

Një zëdhënës i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së tha se paratë për financimin e Programit Botëror të Ushqimit në Gaza do të mbarojnë pa një fluks urgjent të parave.

Duke folur me gazetarët gjatë një konference në Nju Jork, zëdhënësi tha: “Programi Botëror i Ushqimit thotë se ata po përballen me një situatë kritike në Palestinë, me pezullimin e ndihmës për mbi 200,000 njerëz që do të hyjë në fuqi në qershor nëse financimi nuk sigurohet. urgjentisht.”

Ai paralajmëroi më tej se WFP mund të detyrohet të pezullojë plotësisht operacionet e saj deri në gusht. “Kjo do të thotë se 350,000 nga palestinezët më të rrezikuar dhe më të pasigurt për ushqim do të privohen nga ndihma që u lejon atyre të ushqejnë familjet e tyre,” tha ai, cituar nga Haaretz.

Komentet vijnë pas deklaratave të ngjashme të lëshuara nga OKB gjatë muajit të kaluar. Më herët në maj, OKB-ja paralajmëroi se rreth 60 për qind e njerëzve që WFP ndihmon në Territoret Palestineze nuk do të merrnin më ndihma ushqimore deri në qershor nëse nuk merrte fonde shtesë.

Forcat izraelite kanë rrethuar Gazën që nga viti 2007, duke kontrolluar në mënyrë efektive furnizimin me ushqime, ilaçe dhe furnizime të tjera thelbësore në vendin me popullsi të dendur.

Ata kanë sulmuar vazhdimisht enklavën e rrethuar, duke vrarë qindra njerëz dhe duke shkaktuar dëme në shtëpi, shkolla dhe spitale. /mesazhi