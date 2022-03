Opel do të kalojë plotësisht në vetura elektrike deri në vitin 2028

Kompania thotë se qëllimi i tyre përfundimtar është të ofrojnë automjete elektrike që plotësojnë në mënyrë perfekte të gjitha nevojat e klientëve – në të ardhmen, kjo do të përfshijë drejtimin autonom të veturës deri kilometra.

Opel do të bëhet një markë ekskluzivisht elektrike deri në vitin 2028, kohë në të cilën prodhuesi i veturave nga Russelsheim do t’i kalojë të gjitha modelet në veturë të pastër elektrike.

Kjo markë tashmë ofron një përzgjedhje të madhe të modeleve me motorë elektrikë. Konsumatorët aktualisht mund të porosisin dymbëdhjetë variante të elektrizuar – nga mikromakina Opel Rocks deri te transportuesi i madh Movano.

“Opel po shkon vazhdimisht drejt elektrifikimit të plotë – në kohë rekord. Ne po japim një kontribut të rëndësishëm në reduktimin e emetimeve të CO2. Dhe nuk kemi plane të ndalojmë transformimin e ofertës sonë të produkteve: ne do të prodhojmë bateritë tona me performancë të lartë në Kaiserslautern nga viti 2025. në bashkëpunim me partnerët tanë. Ne po ndërtojmë gjithashtu një kampus të ri ekologjik në selinë tonë në Rüsselsheim”, shpjegoi strategjinë e markës Uwe Hochgeschurz, CEO i markës.

Opel thotë se qëllimi i saj përfundimtar është të ofrojë automjete elektrike që do të përfshijë edhe karikimin më të shpejtë.