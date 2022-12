Opel prezantoi Astra që lëvizë vetëm me energji elektrike

Astra e parë me energji elektrike do të jetë e disponueshme për klientët në të dy modelet e trupit që nga pranvera.

Prezantimi i edicionit të prodhimit të Astras së parë, i cili nuk drejtohet nga motori me djegie të brendshme, konfirmohet nga grupi automobilistik Stellantis, nën kujdesin e të cilit është edhe kompania gjermane Opel, e cila punon intensivisht në elektrifikimin e veturave që do të jenë kryesisht për klientët në Evropën Perëndimore.

Astra e parë me energji elektrike, e cila do të jetë e disponueshme për klientët në të dy versionet e trupit nga pranvera e vitit të ardhshëm, ndan komponentët mekanikë me Peugeot E-308 elektrik përkatës që u prezantua në shtator dhe është pothuajse identik me modelet me benzinë dhe motorët me naftë.

Astra elektrike vjen me një motor elektrik që drejton boshtin e përparmë, dhe shoferi mund të mbështetet në 156 kuaj/fuqi dhe 270 Nm çift rrotullues. Në selinë e Opelit thonë se, sipas normave WLTP, bateritë me kapacitet 54 kWh sigurojnë kalimin deri në 416 kilometra, që është 16 kilometra më shumë se distanca e deklaruar e arritur nga E-308 me të njëjtat bateri.

Duhen një orë e 30 minuta për të ngarkuar bateritë nga 0 në 80% të kapacitetit në një karikues 100 kilovatësh dhe shpejtësia maksimale e Astra elektrike është 170 km/h. Opel nuk harroi të përmend se vëllimi i bagazhit në rastin e versionit më praktik të stacionit është nga 516 në 1.553 litra.

Nuk duhet të harrojmë se në Rüsselsheim ata kanë edhe një zgjidhje për klientët që janë akoma më të prirur për elektrifikim të pjesshëm, sepse Astra standard dhe stacion vagoni u prezantua së fundi në një version hibrid plug-in me një benzinë turbo dhe motor elektrik që prodhon 225 kuaj/fuqi dhe 360 Nm çift rrotullues maksimal.