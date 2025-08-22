Opel prezanton Mokka GSE elektrike

Opel ka zbuluar zyrtarisht modelin e saj më të shpejtë dhe më agresiv elektrik deri më tani, Mokka GSE.
Makinat elektrike të vogla dhe me performancë të lartë po tërheqin shumë vëmendje, dhe Stellantis ka krijuar në heshtje një ofertë të larmishme në të gjitha markat e saj në Evropë.
Janë Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF dhe Peugeot 208 GTI që do të dalë së shpejti, por tani Opel i është bashkuar grupit me një version sportiv të Mokka-s.
Ky model elektrik shënon fillimin e nën-markës GSE, me një dizajn “më të mprehtë” dhe performancë të përmirësuar, transmeton Telegrafi.
Opel-i më i shpejtë elektrik në histori duket më agresiv se Mokka standarde dhe është frymëzuar nga prototipi GSE Rally që debutoi në maj.
Shtesat e zeza në parakolpët e përparmë dhe të pasmë nxjerrin në pah hyrjet e ajrit, ndërsa shenjat GSE në grilë dhe panelet anësore sinjalizojnë një fokus në performancë.
Makina ka një palë fellne 20-inç me një dizajn “të pastër” dhe aerodinamik, pas të cilave janë frenat e verdhë të ndritshëm, të cilat duken veçanërisht të mëdha në një SUV kompakt.
Përmirësimet vazhdojnë brenda. Ulëset e përparme janë të mbuluara me Alcantara dhe janë formuar për mbështetje shtesë, dhe shtesat e dyerve kanë një përfundim të ngjashëm.
Timoni është formuar ndryshe, ka pedale alumini, si dhe detaje të bardha dhe të verdha për të dalluar modelin GSE nga të afërmit e tij.
Dy ekranet 10-inç në kabinën digjitale tani përfshijnë grafikë të fokusuar në performancë, të cilat janë unike për këtë model, dhe shfaqin të dhëna në kohë reale gjatë drejtimit.
Mokka GSE fuqizohet nga një motor elektrik që ofron 280 kuaj-fuqi, shifra që janë në përputhje me versionet më të fuqishme të modeleve përkatëse Abarth dhe Alfa Romeo, si dhe konceptin GSE Rally.
Fuqia dërgohet në të katër rrotat nëpërmjet një diferenciali me rrëshqitje të kufizuar Torsen.
Opel pretendon se Mokka GSE mund të përshpejtojë nga 0 në 100 km/orë në 5.9 sekonda dhe të arrijë një shpejtësi maksimale prej 200 km/orë, duke e bërë atë më të shpejtë se Grandland Electric AWD më i fuqishëm, por më i rëndë.
Përveç se ka dyfishin e fuqisë krahasuar me Mokka Electric standard, GSE gjithashtu paraqet rregullime unike të shasisë.
Pezullimi është ulur me 10 mm dhe përfshin amortizatorë të dyfishtë hidraulikë. Boshti i pasmë është më i ngurtë, janë bërë ndryshime në drejtim, dhe fuqia e ndalimit sigurohet nga frenat Alcon me disqe 380.
Mokka GSE përdor të njëjtën bateri litium-jon me kapacitet prej 54 kWh, e cila është instaluar edhe në Mokka Electric standard, megjithatë, për shkak të performancës më të mirë dhe pajisjeve shtesë, pritet një autonomi më e shkurtër prej 406 kilometrash, pasi modeli standard mund të mbulohet me një karikim të vetëm të baterisë.
Pavarësisht kësaj, Mokka GSE është më i lehtë se 1,600 kilogramë, gjë që nuk është keq për një crossover tërësisht elektrik të kësaj performance.
Detajet mbi mbërritjen në tregun evropian dhe çmimet do të shpallen në muajt në vijim.