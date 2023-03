OpenAI lançon GPT-4, një version më i avancuar i inteligjencës artificiale

ChatGPT ju përgjigjet pyetjeve duke përdorur një model gjuhësor natyral i cili mund të imitojë stile shkrime nga autorë dhe shkrimtarë duke përdorur internetin dhe një bazë të dhënash që daton nga 2021.

OpenAI lançoi GPT-4, versionin më të fundit të robotit të inteligjencës artificiale ChatGPT.

Modeli i ri mund tu përgjigjet imazheve duke ofruar receta nga fotot të përbërësve, si dhe të shkruajë përshkrime dhe titra.

Gjithashtu mund të përpunojë deri në 25 mijë fjalë, ose 8 herë më shumë sesa ChatGPT.

Miliona njerëz kanë përdorur ChatGPT që kur debutoi në Nëntor të 2022. Njerëzit i kanë kërkuar të shkruajë këngë, poezi, kod kompjuterik e madje studentët kanë kërkuar ndihmë me detyrat e shtëpisë.

Ka shqetësime se një ditë mundet të zërë edhe vendet e punës së njerëzve. OpenAI tha se ka shpenzuar gjashtë muaj punë duke punuar në sigurinë e GPT-4 dhe e ka trajnuar me feedback njerëzor. Megjithatë paralajmëroi se sistemit mund të ndajë informacione jo të sakta nganjëherë.

GPT-4 fillimisht ishte i disponueshëm për përdoruesit e ChatGPT Plus, një version me pagesë prej 20 dollarësh në muaj. Ky model është zbatuar tashmë në platformën e kërkimit Microsoft Bing. Gjiganti i Windows ka investuar 10 miliardë dollarë në OpenAI.

OpenAI tha se GPT-4 ka aftësi më të avancuara arsyetimi sesa ChatGPT. Modeli për shembull mund të gjejë orare të lira dhe ti rezervojë për deri në tre takime.

OpenAI gjithashtu njoftoi bashkëpunimin e ri me aplikacionin e mësimit të gjuhës Duolingo dhe aplikacionin për përdoruesit me probleme me shkimin Be My Eyes për të krijuar robotë komunikimi që asistojnë përdoruesit.

