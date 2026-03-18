OpenAI: Reklamat nuk po vijnë në ChatGPT

Edhe pse u përhapën thashetheme që shqetësuan miliona përdorues në mbarë botën, kompania OpenAI ka konfirmuar zyrtarisht se futja globale e reklamave në ChatGPT aktualisht nuk është në plan.
Spekulimet për monetizimin e këtij chatbot-i të njohur përmes reklamave nisën pasi u zbuluan disa gjurmë në kod që sugjeronin përgatitje për hapësira reklamuese. Megjithatë, një zëdhënës i kompanisë e sqaroi situatën:
Përdoruesit janë mësuar me një ndërfaqe “të pastër”, pa ndërprerje, gjë që ka qenë një nga avantazhet kryesore të ChatGPT krahasuar me motorët tradicionalë të kërkimit si Google.
Megjithatë, fjala “aktualisht” në deklaratë lë hapësirë për mundësinë që strategjia të ndryshojë në të ardhmen, sidomos duke pasur parasysh kostot e mëdha të mirëmbajtjes së serverëve dhe zhvillimit të modeleve të reja.
Deri tani, OpenAI është mbështetur në disa burime të ardhurash:
Abonimet (p.sh. ChatGPT Plus)
Shërbimet API për kompani të tjera
Partneritetet dhe investimet e mëdha (si nga Microsoft)
Edhe pse për momentin nuk ka reklama për përdoruesit e gjerë, besohet se është vetëm çështje kohe para se versioni falas i shërbimit të kërkojë mënyra të reja për vetëfinancim – njësoj si platformat si YouTube ose Spotify.