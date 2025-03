OpenAI thotë se asistenti zanor tashmë më mirë në bashkëbisedim

Përdoruesit pa pagesë të ChatGPT tashmë do të kenë qasje në një version të ri të Advanced Voice Mode ku përdoruesit mund të bëjnë ndërprerje pa ndërhyrë asistenti AI.

OpenAI lançoi ditën e Hënë përditësime të reja për Advanced Voice Mode, funsksionalitetin zanor AI që mundëson bashkëbisedim në kohë reale me ChatGPT duke e bërë asistentin më personal.

Ky përditësim vjen për të adresuar një problem të zakonshëm me asistentët zanorë AI të cilët ndërpresin fjalën e përdoruesit kur këta të fundit pushojnë për të menduar apo bëjnë një frymëmarrje.

Ndërkaq përdoruesit me pagesë përfshirë planet Plus, Teams, Edu, Bussines dhe Pro do të kenë më pak ndërprerje dhe një personalitet të përmirësuar.

Përmirësimet në modalitetin e avancuar të zërit vijnë mes presionit intensiv nga konkurrentët në këtë hapësirë