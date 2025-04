OpenAI thotë se është i gatshëm të blejë Chrome nëse Google detyrohet ta shesë

Muajin e kaluar Departamenti i Drejtësisë sugjeronte se Google duhet të shesë shfletuesin Chrome dhe nëse gjiganti i teknologjisë e bën atë lëvizje, ekziston të paktën një blerës që ka interes.

Google është nën mikroskop pas një vendimi të vitit të kaluar që thoshte se kompania ka monopol mbi kërkimin online, por e ardhmja e shërbimeve të saj dixhitale mbetet e paqartë.

Sipas Bloomberg, OpenAI do të ishte mes blerësve potencialë të Chrome. Përdoruesit aktualisht përdorin asistentin ChatGPT AI në Chrome përmes një shtese, por shefi i ChatGPT Nick Turley tha se do të kishte integrime më të thella nëse shfletuesi do të ishte në pronësi të OpenAI.

Chrome nuk është prona e vetme që Google mund të humbasë kontrollin. Një tjetër gjykatë vendosi në fillim të muajit se Google gjithashtu është përfshirë në sjellje të pandershme konkurrence në teknologjinë e reklamimit online.