OpenAI vendos reklama në ChatGPT

Organizata amerikane për kërkime në inteligjencën artificiale, OpenAI, ka filluar të ofrojë reklama në biseduesin ChatGPT, duke përfshirë disa dhjetëra reklamues në fazën e parë të testimit.
Ky është hapi i parë i kompanisë drejt monetizimit të platformës, pas rritjes së përdorimit të saj dhe kostove të mëdha për zhvillimin e teknologjisë së avancuar të inteligjencës artificiale.
Sipas raportit të publikuar nga The Information, kompania është aktualisht në fazën provuese, duke ftuar një grup të kufizuar reklamuesish që të investojnë më pak se një milion dollarë gjatë disa javëve të ardhshme.
Reklamat pritet të fillojnë të shfaqen për përdoruesit në fillim të shkurtit, duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm në modelin e biznesit të OpenAI.
Ndryshe nga shumica e platformave digjitale, OpenAI do të tarifojë reklamat bazuar në shikime, dhe jo për klikime, ndërsa sistemi për blerje të pavarur të reklamave ende nuk është në dispozicion për reklamuesit.
Kompania ka bërë të ditur se po punon për të zhvilluar këtë funksionalitet në të ardhmen, për të ofruar më shumë fleksibilitet dhe mundësi për kompanitë që duan të reklamojnë.
Kjo lëvizje vjen pas njoftimeve të mëparshme se OpenAI do të fillojë të shfaqë reklama për disa përdorues të ChatGPT-së në Shtetet e Bashkuara, si pjesë e një strategjie më të gjerë për të rritur të ardhurat e kompanisë dhe për të mbuluar shpenzimet e mëdha që lidhen me zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe mirëmbajtjen e platformës.
Ekspertët vlerësojnë se integrimi i reklamave mund të jetë një hap i rëndësishëm drejt qëndrueshmërisë financiare të ChatGPT-së, ndërsa përdoruesit dhe reklamuesit do të monitorohen për efektivitetin e këtij modeli të ri.