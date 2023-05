Opozita turke konteston rezultatin e zgjedhjeve

Kërkohet rinumërimi i mijëra kutive

Grupimi më i madh opozitar në Turqi, i kryesuar nga republikanët, konteston rezultatin e zgjedhjeve të presidenciale dhe parlamentare që u mbajtën njëherësh, të Dielën.

Muharrem Erkek, nënkryetar i Partisë Republikane Popullore, në një konferencë për shtyp tha se në afro 2300 kuti votimi për presidentin dhe në mbi 4800 të tjerë për parlamentin, numëruesit e opozitës kanë konstatuar vota të kandidatit opozitar Kemal Këllëçdarollu, të pa numëruara ose të raportuara për kandidatë të tjerë.

Ai dorëzoi një kërkesë pranë komisionit zgjedhor për rinumërimin dhe rivlerësimin e këtyre votave, ndonëse pranoi se ato mund të mos e ndryshojnë rezultatin.

Sondazhet e parashikonin Kemal Këllëçdarollun si njeriun që do të rrëzonte Rexhep Taip Erdoganin nga pushteti pas 20 vitesh. Megjithatë, Erdogan siguroi shumicën në garën presidenciale të së Dielës, por duke mos mundur të kapërcejë pragun e 50%-shit, do të përballet në balotazh me Këllëçdarollun në balotazhin e 28 Majit. /tvklan