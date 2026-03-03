Osmani: Fola me Emirin e Katarit, Kosova mbështet të drejtën e tij për të mbrojtur sovranitetin

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se ka zhvilluar një bisedë me Emirin e Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, pas sulmeve të Iranit në territorin e këtij shteti.
Përmes një postimi publik, Osmani dënoi ashpër veprimet e Teheranit, duke i cilësuar ato si kërcënim për stabilitetin rajonal dhe sigurinë ndërkombëtare.
“E dënoj fuqishëm veprimet e regjimit iranian, të cilat paraqesin një kërcënim të qartë për paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Kosova qëndron në solidaritet të palëkundur me Katarin dhe popullin e tij”, ka deklaruar Osmani.
Ajo shtoi se Kosova e mbështet plotësisht të drejtën e Katarit për të mbrojtur sovranitetin e tij dhe riafirmoi përkushtimin e vendit ndaj paqes së qëndrueshme.