Osmani: Kjo ditë shënon përmbylljen e një muaji sakrifice, devotshmërie dhe reflektimi

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani u ka uruar të gjithë besimtarëve festën e Fitër Bajramit.

E para e vendit ka thënë se kjo ditë shënon përmbylljen e një muaji sakrifice, devotshmërie dhe reflektimi.

“Kjo ditë feste shënon përmbylljen e një muaji sakrifice, devotshmërie dhe reflektimi. Bajrami është festë e mirësisë dhe e solidaritetit, një moment për ta ndarë gëzimin me familjen, miqtë dhe ata që kanë më shumë nevojë për dashuri dhe mbështetje. Le të shërbejë kjo ditë si një rikujtim se durimi, përkushtimi dhe zemërgjerësia janë vlera që duhet të na udhëheqin gjithnjë. Urime Fitër Bajramin me zemër të bardhë dhe me vepra të mbara!”, ka uruar presidentja.