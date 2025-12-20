Osmani: Kosova ecën përpara duke fituar miq

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka njoftuar se përveç aktit të njohjes së Kosovës nga Bahamas, të premten në Nassau, së bashku me Kryeministrin Philip Davis, kanë nënshkruar edhe Marrëveshjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike.
Përmes një postimi në Facebook, Osmani ka theksuar se ky akt forcon subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës dhe zgjeron rrethin e shteteve mike që mbështesin vlerat e lirisë, sovranitetit dhe bashkëpunimit.
Ajo ka shtuar se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj partneriteteve të sinqerta, në shërbim të paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar.
“Kosova ecën përpara duke fituar miq”, ka shkruar Osmani.