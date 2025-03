Osmani nderon gjeneralin e NATO-s me Medaljen Presidenciale Ushtarake

Presidentja Vjosa Osmani priti sot në takim shefen e Operacioneve Aktuale në Selinë e NATO-s Ariella Viehe, drejtorin në largim të NALT-it, gjeneral brigade Christian Nawrat dhe drejtorin e ri gjeneral brigade Sven Lange.

Në takim, Osmani shprehu mirënjohjen për mbështetjen e palëkundur të NALT-it në zhvillimin dhe avancimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ministrisë së Mbrojtjes dhe institucioneve të tjera të sigurisë, në përputhje me standardet e NATO-s dhe të shteteve anëtare e partnere të saj.

Duke iu referuar vizitës së fundit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, presidentja Osmani nënvizoi rëndësinë e angazhimit të NATO-s për paqen, stabilitetin dhe sigurinë rajonale e globale dhe e vlerësoi lart mesazhin e tij në mbështetje të Kosovës.

Osmani vlerësoi kontributin e jashtëzakonshëm të gjeneral Nawrat gjatë mandatit të tij, në një periudhë të ndjeshme për sigurinë e vendit dhe rajonit. Ajo e falënderoi për angazhimin e tij profesional në ngritjen e kapaciteteve të FSK-së dhe për bashkëpunimin e frytshëm me institucionin e presidentes, raporton KosovaPress.

Në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe avancimin e kapaciteteve të FSK-së dhe Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe për bashkëpunimin e tij të ngushtë me institucionet e Kosovës, presidentja Osmani i ndau gjeneral Nawrat-it Medaljen Presidenciale Ushtarake.

Ndërsa, për gjeneral brigade Sven Lange, presidentja shprehu besimin e plotë se ai do të vazhdojë me sukses zbatimin e objektivave dhe projekteve të rëndësishme të NALT-it për avancimin e institucioneve të sigurisë së Kosovës dhe për forcimin e bashkëpunimit të ngushtë me NATO-n.