Ballina Lajmet Kosovë Osmani takon përfaqësuesit e NATO-s, vlerëson rolin e NALT-it për FSK-në

Osmani takon përfaqësuesit e NATO-s, vlerëson rolin e NALT-it për FSK-në

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, priti dje në takim drejtorin në largim të Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s (NALT), gjeneral brigade Sven Lange, si dhe ushtruesen e detyrës së shefes së operacioneve aktuale në stafin ndërkombëtar, Divizioni i Operacioneve në Selinë e NATO-s, Blanca Hereza Atienza.

Gjatë takimit, presidentja shprehu mirënjohjen e thellë për angazhimin e vazhdueshëm të NATO-s për sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë.

Ajo vlerësoi po ashtu mbështetjen e rëndësishme të NALT-it në zhvillimin e institucioneve të sigurisë dhe mbrojtjes së Kosovës, sidomos në zhvillimin dhe profesionalizimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke theksuar se ky bashkëpunim ka ndikuar drejtpërdrejt në forcimin e kapaciteteve profesionale dhe institucionale të vendit.

Presidentja vlerësoi në mënyrë të veçantë punën dhe përkushtimin e gjeneral brigade Sven Lange, i cili po e përmbyll me sukses mandatin e tij njëvjeçar si drejtor i NALT-it.

Në emër të institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës, ajo e falënderoi atë për kontributin e çmuar në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe NATO-s.

Presidentja ritheksoi përkushtimin e Republikës së Kosovës për paqe, stabilitet dhe vlerat euroatlantike, si dhe për integrimin në NATO.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram