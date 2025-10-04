Osmani: Thirrjet e pamatura të Vuçiçit për luftë janë një jehonë e rrezikshme

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se thirrjet e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq për luftë janë një jehonë e rrezikshme të së kaluarës së errët të Ballkanit.
Në një postim në platformën “X”, Osmani paralajmëron se ndjekja e rrugës së konfliktit, ashtu si dikur Slobodan Millosheviçi, është një rrugë drejt dështimit dhe izolimit.
Ajo thekson se Kosova ka zgjedhur paqen dhe është e vendosur ta mbrojë atë me çdo kusht.
Postimi i saj i plotë:
Thirrjet e pamatura të Vuçiçit për luftë janë një jehonë e rrezikshme e kapitujve më të errët të historisë së kohëve të fundit. Pavarësisht viteve të angazhimit të palodhur amerikan dhe evropian për të hapur rrugën drejt paqes së qëndrueshme, Vuçiç po i tregon botës se nuk ka zgjedhur rrugën e pajtimit. Në vend që të kthejë faqen, Vuçiç dhe regjimi i tij po flirtojnë përsëri me të njëjtat fantazi shkatërruese që dikur shkatërruan jetë të panumërta të pafajshme. E kemi parë këtë të zhvillohet edhe më parë. Në vitet 1990, Slobodan Millosheviç zgjodhi luftën gjenocidale si instrumentin e tij të fundit të dëshpëruar të pushtetit. Ai lëshoi dhunë çnjerëzore në Kroaci, në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe së fundmi në Kosovë – të gjitha të dokumentuara me kujdes që bota t’i shihte. Përmes makinës së tij të propagandës, me Vuçiçin si shefin e tij të propagandës, ai ndezi urrejtje që çoi në vrasje sistematike, varre masive, shkatërrime dhe izolimin më të thellë të Serbisë. Mbajtja e tij në pushtet përfundoi me turp: i rrëzuar nga populli i tij, i gjykuar si kriminel lufte dhe i kujtuar si njeriu që e çoi kombin e tij në rrënim dhe si kasap i Ballkanit. Tani, Vuçiç duket se beson se mund të ringjallë të njëjtën formulë helmuese: nxitjen e konfliktit, bixhozin me jetë dhe vënien e basteve se gjakderdhja do ta ruajë sundimin e tij. Por historia është e qartë dhe e pamëshirshme. Millosheviçi dështoi – dhe kështu do të dështojë edhe Vuçiçi. Lufta nuk është një mjet lidershipi. Është streha e fundit e udhëheqësve që kanë humbur legjitimitetin, që nuk mund të frymëzojnë me vizion dhe që nuk shohin rrugë përpara përveçse përmes shkatërrimit. Nga ana tjetër, Kosova ka zgjedhur paqen. Paqen, të cilën ne do ta mbrojmë me çdo kusht.