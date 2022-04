Osmani tregon se kur do ta padisë Kosova Serbinë për gjenocid: Kosova asnjëherë s’ka pasur imazh më të mirë në botë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, zgjodhi që sonte të flas për shumë zhvillime në vend.

Në mesin e shumë pyetjeve të cilat iu drejtuan nga qytetarët, Osmani është pyetur edhe se çfarë po ndodhë me padinë e paraparë t’i bëhet Serbisë për gjenocidin në Kosovë.

“Zonja presidente, kur do të përgatitet padia për gjenocid”, ishte njëra nga pyetjet e qytetarëve.

“Është duke u punuar në këtë drejtim, por kërkohet akoma kohë që të finalizohet e gjithë puna”, deklaroi Osmani.

Poashtu presidentja është pyetur se si ta rris Kosova prezencën e saj në skenën ndërkombëtarë?

Osmani tha se deri më tani kemi arritur ta rienergjizojmë politikën e jashtme dhe të dëgjohet zëri i Kosovës kudo, në çdo takim e forum ndërkombëtar.

“Fatkeqësisht sfidat janë të mëdha, por Kosova asnjëherë s’ka pasur imazh më të mirë në botë. Ashtu siç ka thënë Presidenti Biden: Kosova vazhdimisht gjatë këtij viti ka treguar lidership në arenën ndërkombëtare”, tha Osmani.

Osmani nuk ka mbetur pa u pyetur edhe lidhur me procesin e Vetingut.

“Vetingu është i domosdoshëm për një sistem të drejtësisë tërësisht të pavarur, profesional e me integritet. Tashmë janë hatuar disa nga dokumente bazike dhe pas opinionit të Komisionit të Venecias do të vazhdohet me hapat e tjerë”, shtoi Osmani.