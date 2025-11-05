OVL e UÇK-së me aksion te EULEX-i në 5-vjetorin e arrestimit të ish-krerëve të UÇK-së

Organizata të dala nga Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) kanë mbajtur një aksion proteste para zyrave të EULEX-it, në shenjë të pesëvjetorit të arrestimit të ish-krerëve të UÇK-së.
Protestuesit mbanin një shirit rreth objektit, ku ishte shkruar: “Pesë vjet padrejtësi e organizuar, 5 vjet turp ndërkombëtar”, duke shprehur pakënaqësinë dhe kërkesën për drejtësi ndaj ish-udhëheqësve të UÇK-së.
Aksioni i organizatave të dala nga lufta para EULEX-it simbolizon padrejtësinë ndaj UÇK-së, duke përmendur emrat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, të cilët janë dërguar në Hagë dhe që tashmë pesë vite po mbahen në paraburgim, sipas tyre në mënyrë të padrejtë.
Kryetari i OVL e UÇK, Hysni Gucati, ka deklaruar se gjykimi në Hagë është zgjatur dhe po zhvillohet me parregullsi të shumta. Ai tha se, si ish-luftëtar i UÇK-së, do të ndërmarrë veprime për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së dhe për luftën e drejtë të UÇK-së.
Më herët, organizatat e dala nga Lufta e UÇK-së kanë thënë se ish- krerët po përballen me padrejtësi, karshi të cilës theksojnë se nuk do të dorëzohen, shkruan RTK.
“Sot bëhen 5 vite nga arrestimi i krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Pesë vite padrejtësi, pesë vite që heronjtë e lirisë mbahen larg familjeve dhe vendit për të cilin luftuan. Ne nuk harrojmë dhe nuk dorëzohemi përballë kësaj padrejtësie historike”, thuhet në reagimin e OVL-UÇK.