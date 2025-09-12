OVL e UÇK-së për pezullimin e dialogut: Një lajm i rëndë e sinjal alarmues për të ardhmen e shtetit

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së thotë ta ketë pranuar me shqetësim lajmin për pezullimin e dialogut strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Republikën së Kosovës.
“Ky është një lajm i rëndë dhe një sinjal alarmues për të ardhmen e shtetit tonë. Çdo krizë politike që dëmton marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara prekë vetë themelet e shtetit tonë. Ne shprehim mirënjohje të thellë për mbështetjen e përhershme të SHBA-ve për Kosovën dhe theksojmë se kjo marrëdhënie është jetike dhe e pazëvendësueshme për paqen, sigurinë dhe zhvillimin e vendit tonë”, thuhet në reagimin e OVL të UÇK-së.
Sipas tyre, krerët e lartë shtetërorë kanë treguar papërgjegjësi.
“Për fat të keq, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe presidentja, Vjosa Osmani kanë treguar papërgjegjësi të jashtëzakonshme dhe dëmprurëse. Me arrogancën e tyre politike, me retorikën e papërgjegjshme dhe me veprimet që shkelin mbi interesin strategjik të Kosovës, ata kanë rrënuar raportet me partnerin tonë kryesor. Sot Kosova po paguan çmimin e egoizmit të tyre, të cilët në vend që të jenë shërbyes të popullit, janë shndërruar në pengues të së ardhmes së shtetit”, thuhet tutje në reagimin e organizatave të dala nga lufta e UÇK-së.
Ata kanë apeluar për unitet kombëtar dhe përgjegjësi shtetërore.
“Në këtë moment kritik, OVL UÇK apelon për unitet kombëtar dhe përgjegjësi shtetërore. Kosova nuk guxon të humbasë arritjet e saj historike dhe as të dëmtojë aleancën e saj jetike me SHBA-të. Luftëtarët e UÇK-së dikur ishin në front për lirinë e Kosovës, sot jemi ushtarë të përkushtuar të aleancës me Amerikën. OVL UÇK do të qëndrojë gjithmonë në mbrojtje të vlerave të luftës sonë çlirimtare dhe të partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, përfundon reagimi i OVL të UÇK-së.