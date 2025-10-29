OVL – UÇK proteston në Strasburg më 16 nëntor

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka njoftuar se më 16 nëntor, në ora 13:00, do të organizojë një protestë në Strasburg, para Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, gjatë një konference për media të mbajtur të martën në Prishtinë.
“Protesta e radhës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së do të mbahet më 16 nëntor, në ora 13:00, para Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës në Strasburg,” – tha Gucati.
Sipas tij, arsyeja e zgjedhjes së këtij vendi është simbolike, pasi aty “ka filluar padrejtësia ndaj UÇK-së”, në momentin kur është votuar dhe miratuar raporti i Dick Martyt, i cili më vonë u bë bazë për themelimin e Gjykatës Speciale në Hagë.
“Kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së kanë vendosur që protestën e radhës ta organizojnë në Strasburg, sepse pikërisht aty ka filluar padrejtësia ndaj UÇK-së, kur u miratua raporti i Dick Martyt. Ne do të protestojmë për të kërkuar drejtësi dhe për t’ua kujtuar institucioneve evropiane se e vërteta për luftën çlirimtare të Kosovës nuk mund të shtrembërohet,” – deklaroi Gucati.
Protesta pritet të zhvillohet në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë, ndërsa OVL-UÇK ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive dhe paqësore të qytetarëve, si shenjë uniteti dhe respekti ndaj luftës çlirimtare të Kosovës.