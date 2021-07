Oxfam: Çdo minutë, 11 njerëz vdesin nga uria

Rreth 155 milion njerëz në të gjithë botën jetojnë në nivele krizash të pasigurisë ushqimore, 20 milion më shumë se vitin e kaluar, thotë një raport i ri.

Njëmbëdhjetë njerëz vdesin nga uria çdo minutë, sipas një raporti të ri nga Oxfam, i cili gjithashtu zbuloi se numri i atyre që përballen me kushte të ngjashme me urinë në mbarë botën është rritur me gjashtë herë gjatë vitit të kaluar.

Botuar sot, raporti i quajtur “Virusi i urisë shumëzohet” tha se numri i të vdekurve nga uria tejkalon atë të COVID-19, e cila vret rreth shtatë njerëz në minutë.

“Statistikat janë marramendëse, por duhet të kujtojmë se këto shifra përbëhen nga njerëz individualë që përballen me vuajtje të paimagjinueshme. Edhe një person është shumë ”, tha Abby Maxman, presidenti dhe shefi ekzekutiv i Oxfam America.

Sipas shoqatës bamirëse, 155 milion njerëz në të gjithë botën tani jetojnë në nivele krize të pasigurisë ushqimore ose më keq – rreth 20 milion më shumë se vitin e kaluar. Rreth dy të tretat e tyre përballen me uri sepse vendi i tyre është në konflikt ushtarak.

Që nga mesi i qershorit, numri i njerëzve që janë në fazën më të thellë të urisë ishte 521,814 në Etiopi, Madagaskar, Sudanin e Jugut dhe Jemen – nga 84,500 vitin e kaluar, një rritje prej më shumë se 500 përqind, sipas raportit global mbi krizat ushqimore 2021.

Grupi identifikoi vendet duke përfshirë Jemenin, Republikën Demokratike të Kongos (DRC), Afganistanin dhe Venezuelën si vende ku krizat ekzistuese të ushqimit ishin përkeqësuar nga fillimi i pandemisë dhe pasojat e saj ekonomike.

Oxfam tha se tre shkaqet kryesore që shkaktojnë urinë akute ishin COVID-19, kriza e klimës dhe konflikti. Luftërat ishin nxitësi i vetëm më i madh i urisë që nga fillimi i pandemisë, duke shtyrë gati 100 milion njerëz në 23 vende të luftës në nivele më të thella të mungesës së ushqimit.

“Në vend që të luftojnë me pandeminë, palët ndërluftuese luftuan me njëra-tjetrën, shumë shpesh duke dhënë goditjen e fundit për miliona tashmë të goditur nga katastrofat e motit dhe ato ekonomike,” tha Maxman.

“Uria vazhdon të përdoret si një armë lufte, duke privuar civilët nga ushqimi dhe uji dhe duke penguar ndihmën humanitare. Njerëzit nuk mund të jetojnë të sigurt ose të gjejnë ushqim kur tregjet e tyre po bombardohen dhe të korrat dhe bagëtia shkatërrohen “.

Oxfam vuri në dukje se shpenzimet ushtarake globale u rritën me 51 miliardë dollarë gjatë pandemisë – një shumë që tejkalon të paktën gjashtë herë shumën që Kombet e Bashkuara kanë nevojë për të ndaluar urinë.

Oxfam u bëri thirrje qeverive të ndalojnë konfliktet që shkaktojnë “katastrofat e urisë” dhe të sigurojnë që agjencitë e ndihmës mund të veprojnë në zonat e konfliktit dhe të arrijnë ata në nevojë. Gjithashtu u bëri thirrje vendeve donatore që “menjëherë dhe plotësisht” të financojnë përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për të zvogëluar urinë. /mesazhi.com