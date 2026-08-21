Pakistani dhe Siria diskutojnë zgjerimin e bashkëpunimit në mbrojtje dhe siguri

Pakistani dhe Siria diskutuan për forcimin e bashkëpunimit dypalësh të mbrojtjes dhe sigurisë gjatë një takimi të premten midis ministrit të Jashtëm sirian, Asaad Al-Shaibani dhe shefit të ushtrisë pakistaneze, Marshall Asim Munir, transmeton Anadolu.
Al-Shaibani, i shoqëruar nga një delegacion sirian, u takua me Munirin, i cili gjithashtu shërben si shef i forcave të mbrojtjes së Pakistanit, në Shtabin e Përgjithshëm në Rawalpindi, sipas një njoftimi për shtyp nga Marrëdhëniet me Publikun e Ndër-shërbimeve (ISPR), krahu zyrtar i medias dhe marrëdhënieve me publikun i Forcave të Armatosura të Pakistanit.
Të dyja palët diskutuan çështje me interes të përbashkët, mjedisin e sigurisë rajonale dhe mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në mbrojtje dhe siguri, thuhet në deklaratë.
Munir theksoi atë që ai e përshkroi si lidhjet vëllazërore të gjata të Pakistanit me Sirinë dhe përshkroi perspektivën e Islamabadit për paqen globale dhe stabilitetin rajonal.
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe përpjekjeve të përbashkëta për të adresuar sfidat e përbashkëta të sigurisë, sipas ISPR.
Al-Shaibani vlerësoi rolin e forcave të armatosura të Pakistanit në promovimin e paqes dhe stabilitetit rajonal.
Të dyja palët rikonfirmuan përkushtimin e tyre për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjerimin e angazhimit në sektorët e mbrojtjes dhe sigurisë, thuhet në deklaratë.