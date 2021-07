Papa Françesku do ta vizitojë Hungarinë dhe Sllovakinë

Papa Françesku ka njoftuar se planifikon ta vizitojë Hungarinë dhe Sllovakinë gjatë muajit shtator.

Gjatë adresimit para besimtarëve në Sheshin e Shën Pjetrit në Romë, Papa konfirmoi pjesëmarrjen e tij në një ngjarje fetare në Budapest më 12 qershor dhe tha se të njëjtën ditë do të udhëtonte për në Sllovaki.

“Jam i lumtur t’iu njoftoj se nga 12 deri më 15 qershor do të shkoj në Sllovaki”, tha ai.

Vatikani njoftoi se Papa Françesku do të vizitojë Bratisllavën, Presovin, Kosicen dhe Sastinën.

Vatikani nuk ka pranuar të komentojë lidhur me spekulimet se gjatë kësaj vizite, Ati i Shenjtë do të mund të takohet me kryeministrin hungarez, Viktor Orban.

Zëdhënësi i Vatikanit, Matteo Bruni tha se Papa Françesku është ftuar nga autoritet civile dhe fetare të të dyja këtyre dy shteteve. /rel