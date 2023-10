Papa Françesku kërkon respektimin e ligjit humanitar në Gaza

Papa Françesku kërkoi respektimin e ligjit humanitar në Gaza në mes të dhunës në rritje në rajon, raporton Anadolu

“Në Gaza ka një nevojë urgjente për të garantuar korridoret humanitare dhe për të shpëtuar gjithë popullsinë”, tha Françesku gjatë fjalimit të tij “Angelus”, duke iu referuar Rripit të Gazës, ku Izraeli ka ndërprerë ujin, energjinë elektrike dhe ndihmën humanitare, dhe gjithashtu nuk i lejon banorët të largohen.

Ai gjithashtu i bëri thirrje Izraelit dhe Palestinës që të ndalojnë dhunën dhe derdhjen e “gjakut të pafajshëm”.

Papa përsëriti gjithashtu thirrjen e tij për lirimin e pengjeve të marra në konflikt dhe shtoi: “Unë kërkoj fuqimisht që fëmijët, të moshuarit, gratë dhe të gjithë civilët të mos jenë viktima të konfliktit”.

“Ju lutem, mos derdhni më gjak të pafajshëm, as në Tokën e Shenjtë, as në Ukrainë, as askund tjetër! Mjaft! Luftërat janë gjithmonë disfatë, gjithmonë”, tha Françesku.

Françesku ftoi gjithashtu të gjithë besimtarët që të bashkohen me kishën të martën për një ditë lutjeje dhe agjërimi.