Paralajmërohen protesta të reja kundër shtrenjtimit të rrymës

Luan Hasanaj nga iniciativa “Asnjë cent më shumë” ka bërë të ditur se protestat kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike nuk do të ndalen dhe do të jenë të vazhdueshme.

Hasanaj ka thënë se ata kërkojnë shkarkimin e bordit të ZRRE-së dhe ardhjen e një bordi që punon për interesa të qytetarëve.

Kërkesa të tjera sipas tij janë edhe pezullimi i vendimit për shtrenjtim të rrymës, si dhe hapja e një dialogu me të gjitha grupet e interesit.

“Më lejoni t’iu them që protestat do të jenë të vazhdueshme pra nuk do të ndalen. Kundërshtimi ynë do të jetë vetëm duke u rritur. Ne kemi kërkesa tani më të qarta që duam që ky bord skandaloz të shkarkohet dhe të vjen një bord i cili me të vërtetë është aty për interesa të qytetarëve dhe normalisht pezullimi i këtij vendimi, si dhe hapja e një dialogu me të gjitha grupet e interesit”, ka thënë Hasanaj në tëvë1.

Iniciativa “ Asnjë cent më shumë” ka njoftuar se të të shtunën më 19 prill, nga ora 12:00, në Sheshin Skënderbe sërish do të protestohet kundër vendimit të ZRRE-së për shtrenjtim të energjisë elektrike.