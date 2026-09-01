Pas 14 vitesh, hapet në Kanada qendra e re islame “Noor Gardens”

Një xhami dhe qendër e re komunitare islame është hapur të premten në jugperëndim të Londonit, Ontario, në Kanada. E quajtur “Noor Gardens”, qendra synon të përmbushë nevojat fetare, arsimore dhe sociale të komunitetit mysliman të qytetit.
Kompleksi përfshin një sallë lutjesh, hapësira edukative, palestër, ambiente për të rinjtë dhe dhoma për aktivitete e tubime komunitare. Organizatorët synojnë që qendra të shërbejë jo vetëm për falje, por edhe si hapësirë për edukim, bashkëpunim dhe ndërveprim shoqëror.
Projekti ka zgjatur rreth 14 vjet. Procesi nisi në vitin 2012, kur toka u ble nga Shoqata Muslimane e Kanadasë, ndërsa ndërtimi u financua përmes donacioneve të komunitetit. Kostoja totale e kompleksit ka arritur në 14.3 milionë dollarë kanadezë.
Presidenti i qendrës, Dr. Nabil Sultan, e cilësoi projektin si “një ëndërr që është bërë realitet”. Sipas tij, në financimin e qendrës kanë kontribuar mijëra njerëz, me donacione që nisën nga pesë apo dhjetë dollarë dhe shkuan deri në shuma më të konsiderueshme.
Hapja e “Noor Gardens” vjen në një kohë kur komuniteti mysliman i Londonit është rritur dhe xhamitë ekzistuese përballen me kufizime të hapësirës. Qendra e re pritet të ofrojë kapacitet shtesë për falje dhe aktivitete të komunitetit.
Komuniteti mysliman i Londonit ka një histori disa-gjeneratëshe. Xhamia e parë e qytetit u themelua në vitet 1950, por u shkatërrua nga zjarri në vitin 1961. Ajo u rindërtua tre vjet më vonë dhe njihet si xhamia e parë në Ontario dhe e dyta në Kanada.
Përveç aktiviteteve fetare dhe edukative, organizatorët planifikojnë të zhvillojnë ditë të hapura, programe ndërfetare dhe aktivitete të orientuara drejt dialogut, me synimin për të forcuar marrëdhëniet mes myslimanëve dhe jomyslimanëve në qytet.
Munir al-Qasim, imam i Qendrës Islamike të Ontarios Jugperëndimore dhe banor i Londonit prej rreth 50 vitesh, tha se shpreson që “Noor Gardens” të shndërrohet në një vend për reflektim, ndihmë të ndërsjellë dhe dialog mes njerëzve me prejardhje të ndryshme.
Duke theksuar karakterin e hapur të qendrës, Dr. Nabil Sultan tha se “dyert tona janë gjithmonë të hapura për vizitorët”.
Me hapjen e “Noor Gardens”, komuniteti mysliman i Londonit fiton një hapësirë të re për adhurim, edukim dhe aktivitete sociale, ndërsa qendra synon të krijojë ura më të forta bashkëpunimi me pjesën tjetër të komunitetit të qytetit.
Pas 14 vitesh, hapet në Kanada qendra e re islame “Noor Gardens”
Një xhami dhe qendër e re komunitare islame është hapur të premten në jugperëndim të Londonit, Ontario, në Kanada. E quajtur “Noor Gardens”, qendra synon të përmbushë nevojat fetare, arsimore dhe sociale të komunitetit mysliman të qytetit.