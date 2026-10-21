Vuçiq: Lufta e Tretë Botërore është e pashmangshme për shkak të armatosjes së përshpejtuar të Evropës

Ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se bota po shkon drejt një konflikti të madh ushtarak, duke vlerësuar se Lufta e Tretë Botërore është e pashmangshme për shkak të armatosjes së përshpejtuar të vendeve evropiane, raportuan të martën mediat rajonale, transmeton Anadolu.
Në një intervistë me gazetaren ruse Ksenia Sobçak, Vuçiq paralajmëroi për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në mbarë Evropën, përfshirë vendet skandinave, të cilat njëkohësisht po forcojnë kapacitetet e tyre ushtarake.
Si shembull, ai përmendi kompaninë gjermane të mbrojtjes Rheinmetall, duke pretenduar se fitimi i saj është rritur 17-fish për shkak të kërkesës së shtuar për pajisje ushtarake.
“Nëse nuk e shihni se si po armatoset Evropa, atëherë po e shpërfillni qëllimisht këtë. Por pse po armatoset? Me çfarë qëllimi?”, pyeti Vuçiq.
Ai e krahasoi situatën me rregullin letrar të Anton Çehovit, sipas të cilit një armë që shfaqet në aktin e parë të një drame duhet të qëllojë në fund, duke lënë të kuptohet se grumbullimi i armëve mund të çojë në një konflikt të armatosur.
Qeveritë evropiane e arsyetojnë kryesisht rritjen e buxheteve ushtarake me nevojën për forcimin e mbrojtjes dhe mbrojtjen nga Rusia, ndërsa Vuçiq shprehu pesimizëm lidhur me zhvillimin e situatës ndërkombëtare të sigurisë.
“Do të isha njeriu më i lumtur në botë nëse do të gaboja, por kam frikë se nuk është kështu”, tha Vuçiq.
Gjatë bisedës, ai foli edhe për marrëdhëniet e Serbisë me Rusinë dhe vendet perëndimore, si dhe për luftën në Ukrainë, duke theksuar se diplomacia dhe negociatat mbeten të rëndësishme për parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm.