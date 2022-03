Pas Gjermanisë edhe Italia rekomandon distancimin nga antivirusi Kaspersky

E gjithë administrata publike duhet të zëvendësojë softuerët e Kaspersky të cilët konsiderohen potencialisht të rrezikshëm.

Qeveria Italiane do të ndalojë përdorimin e antivirusit Rus Kaspersky pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia me frikën e Moska mund ta përdorë për të hakuar uebsajte me të dhëna jetike.

Sekretari i Shtetit për Sigurinë Franco Gabrielli tha javën e kaluar Senatit Italian dhe qeverisë se synon të largonin përdorimin e antivirusit zhvilluar nga kompania Ruse Kaspersky Lab.

Një burim i dytë tha se rregullat mund të hyjnë në fuqi nga jo javë. Kaspersky tha se ishte duke monitoruar situatën me shqetësim të madh dhe se frikësohej për punonjësit të cilët mund të vuajnë pasojat e një vendimi gjeopolitik dhe jo teknik.

Kaspersky tha se ishte një kompani private dhe ska asnjë lidhje me qeverinë Ruse. Të njëjtin alarm ngriti edhe agjencia Gjermane e sigurisë kibernetike javën e kaluar. /PCWorld Albanian