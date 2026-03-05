Pasuria e Michael Jackson përballet me padi për akuza për abuzim seksual

Katër vëllezër e motra, të cilët ishin miq të hershëm të Michael Jackson, ngritën një padi duke akuzuar yllin e ndjerë të popit për abuzim seksual me ta kur ishin fëmijë, raportoi të enjten NBC News, transmeton Anadolu.
Edward, Dominic dhe Aldo Cascio dhe motra e tyre Marie-Nicole Porte pretenduan në një padi në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së se Jackson i kishte abuzuar seksualisht për më shumë se një dekadë kur ishin fëmijë.
Avokati i paditësve tha në padinë federale se ata po kërkojnë të mbajnë përgjegjës pasurinë e Michael Jackson, bashkëpunëtorët dhe individët e lidhur për abuzimin e dyshuar të këngëtarit dhe sjelljen e keqe të lidhur me të.
Avokati Martin Singer, që përfaqëson pasurinë e Michael Jackson, e hodhi poshtë padinë si një “vjedhje të dëshpëruar parash”, duke akuzuar paditësit se e kishin paraqitur atë në një gjykatë të re në një përpjekje për të siguruar qindra miliona dollarë.
Singer tha gjithashtu se në një intervistë të vitit 2010 me Oprah Winfrey, Edward, Frank dhe Marie-Nicole Cascio deklaruan se Jackson nuk i kishte dëmtuar kurrë.
“Casciot kaluan dekada duke mbrojtur dhe pohuar pafajësinë e Michael,” tha Singer.
“Vlen të përmendet se këto përpjekje për zhvatje vijnë më shumë se 15 vjet pas vdekjes së Michael, duke mos sjellë kështu rrezik për t’u paditur për shpifje. Mjerisht, në vdekje, ashtu si në jetë, talentet dhe suksesi i Michael vazhdojnë ta bëjnë atë një objektiv”, tha ai.
Padia tha se pasuria e Michael Jackson i ofroi familjes 690.000 dollarë në vitin 2019 si kompensim për abuzimin e supozuar, por paditësit nënshkruan marrëveshjen pa këshilltar ligjor dhe më vonë thanë se nuk i kuptonin plotësisht implikimet e saj.
Jackson vdiq në moshën 50-vjeçare në vitin 2009 nga dehja akute me propofol, dhe mjeku i tij personal u dënua më vonë për vrasje të pavullnetshme.