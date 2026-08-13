PDK dhe Aleanca me konferencë në Kuvend, dorëzojnë kërkesën për seancë

Partia Demokratike e Kosovë dhe Aleanca në hollin e Kuvendit, po mbajnë konferencë për media.
Siç kanë bërë të ditur, ata kanë dorëzuar kërkesë te deputeti më i vjetër, Avni Dehari, për thirrjen e vazhdimit të seancës konstituive.
Pasi kryesuesit të seancës konstituive, Avni Dehari i kërkuan ta thërrasë vazhdimin e seancës konstituive, shefi i grupit parlamentar të PDK-së tha në një konferencë për media se i kanë ftuar edhe subjektet e tjera politike parlamentare që nesër të shkojnë në Kuvend. Tha se Aleanca i është përgjigjur pozitivisht ftesës së PDK-së.
“Gjithashtu edhe subjekteve të tjera politike, të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës ua kemi dërguar ftesën që nesër në orën 11:00 të jenë prezent në Kuvend”, tha ai.
“Aleanca është përgjigjur pozitivisht dhe presim që do të përgjigjen edhe subjektet e tjera, për shkak se është obligim kushtetues, moral i secilit prej neve që të jemi në seancë dhe ta funksionalizojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës”, shtoi Tahiri.
Shefi i grupit parlamentar i Aleancës, Besnik Tahiri tha se kanë kërkuar takim me Deharin “në mënyrë që nesër, në orën 11:00, kur kalon 48 orëshi, të vazhdojë seanca” sipas rregullores së punës së Kuvendit.
Ai tha se nga Dehari s’kanë marrë asnjë përgjigje.