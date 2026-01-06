PDK rikthen ulësen e 23-të, LDK bie në 14 mandate

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka rikthyer ulësen e 23-të në Kuvend, duke ia marrë atë Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), e cila nga 15 mandate sa kishte sipas rezultateve paraprake, ka rënë në 14 ulëse.
Një ditë më parë, Lëvizja Vetëvendosje (LVV), si fituese e zgjedhjeve, kishte arritur në 57 mandate, duke përfituar një ulëse nga PDK-ja, e cila pas rezultateve preliminare kishte mbetur me 22 deputetë.
Megjithatë, pas përditësimit të fundit të rezultateve zgjedhore, PDK-ja ka rikthyer mandatin e 23-të, ndërsa LVV-ja mbetet me 57 ulëse në Kuvend.
Sipas llogaritjeve aktuale, në përbërjen e re të Kuvendit rikthehet deputeti Bekim Haxhiu nga radhët e PDK-së, ndërsa nga LDK-ja humb mandatin Fadil Hadërgjonaj.
Sa i përket subjekteve të tjera politike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka siguruar gjithsej 6 ulëse në Kuvendin e Kosovës.