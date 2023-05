Peja e ka fituar ndeshjen e katërt finale përballë Trepçës.

Pejanët fituan në Karagaq me rezultat 87-83 në një ndeshje që e dominuan nga fillimi.

Me këtë fitore, rezultati është i barabartë, me secilën skuadër me nga dy fitore.

Fituesi do të mësohet në “Minatori” në Mitrovicë kur edhe luhet finalja e pestë.