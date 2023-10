Me penën e dijes me bojën e vullnetit,

kush ka ma shumë me i thanë detit;

që edhe ai ta dijë e mirë ta kuptojë,

se pena ime ka ma shumë bojë.

Ajo nuk avullon as nuk shterohet,

sa herë që shkruj ajo vjen e shtohet.

Flet prej drite ajo tjetër s’pranon,

mirësia e Allahut ato i vlerëson!

Burhan Fili ‎