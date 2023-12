Për fundvit Qeveria u ndan nga 100 euro pensionistëve

Me qëllim të lehtësimit të kostos së jetesës, Qeveria do u ndajë edhe pensionistëve shtesën prej 100 për fundvit.

Kështu bëri të ditur kryeministri i vendit, Albin Kurti.

“Që në këtë vit nuk kemi harruar as pensionistët tanë, po ashtu do të përkujdesemi me një vendim tjetër në këtë mbledhje. Prandaj për të gjithë pensionmarrësit, këtë fundvit me qëllim të lehtësimit të kostos së jetesës për këtë kategori të cenueshme, do të miratojmë shtesën e njëhershme prej 100 euro përveç pensionit të rregullt mujor që marrin”, tha ai gjatë mbledhjes së Qeverisë.