Për herë të parë, Sonda e Emirateve të Bashkuara Arabe sjell pamje të hënës së Marsit – VIDEO

Sonda hapësinore Hope e Emirateve të Bashkuara Arabe të hënën zbuloi në detaje hënën më të vogël të Marsit Deimos, duke hedhur dritë të re mbi origjinën e satelitit misterioz me gunga.

Misioni i parë ndërplanetar i botës arabe, ka qenë në orbitën e Marsit për dy vjet, duke fluturuar rregullisht pranë Deimos dhe hënës të madhe Phobos.

Sonda e quajtur “Al-Amal”, arabisht për “Shpresë”, dërgoi përsëri në Tokë imazhet dhe vëzhgimet më të sakta të hënës të kapur ndonjëherë, duke përdorur instrumente që matin gjatësitë e valëve infra të kuqe dhe ultravjollcë.

Ai gjithashtu vëzhgoi për herë të parë anën e largët të hënës, duke zbuluar rajone, përbërjet e të cilave nuk janë studiuar kurrë, tha misioni.

Sonda mund të nxisë gjithashtu një debat të ri mbi mënyrën se si saktësisht hënat e çuditshme përfunduan në orbitën e Marsit.

“Ne nuk jemi të sigurt për origjinën e Phobos dhe Deimos,” tha në një deklaratë udhëheqësi shkencor i EMM, Hessa Al Matroushi.

Një teori kryesore është se dy hënat dikur ishin asteroidë që kalonin pranë kur ata u kapën papritur në orbitën e Marsit.

Por Al Matroushi tha se “vëzhgimet tona të afërta të Deimos deri tani tregojnë për një origjinë planetare”.

Christopher Edwards, një shkencëtar përgjegjës për një nga instrumentet e sondës, tha se “të dy këta trupa kanë veti infra të kuqe më shumë të ngjashme me një Mars bazaltik” sesa një asteroid.

Kjo mund të nënkuptojë se trupat shkëmborë dikur ishin pjesë e Marsit dhe potencialisht u hodhën në orbitë nga një përplasje masive.

Misioni i zgjatur

Kryeministri i Emirateve të Bashkuara Arabe Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum shkroi në Twitter se sonda “përgënjeshtron” teorinë se Hëna dikur ishte një asteroid.

Në vend të kësaj, ai tregoi se hëna dikur ishte pjesë e Marsit, më pas “u ndanë prej tij miliona vjet më parë”, një proces i ngjashëm me atë që mendohet se hëna jonë dikur ka qenë pjesë e Tokës.

Agjencia Hapësinore e Emirateve të Bashkuara Arabe njoftoi se po e zgjaste misionin edhe për një vit, gjatë të cilit Hope do të vazhdojë të fluturojë përtej Deimos dhe të mbledhë më shumë të dhëna.

Sonda u nis në vitin 2020 dhe mbërriti në orbitën e Marsit në vitin 2021.

Ka sjellë pamje të Deimos sepse orbiton në një distancë më të madhe se misionet e tjera të Marsit, duke synuar të marrë një imazh gjithëpërfshirës të dinamikës së motit të planetit të kuq.

Kjo e bën atë të jetë në një pozicion shumë më afër orbitës së gjerë të Deimos, e cila rrotullohet rreth 23,000 kilometra nga Marsi.

Emiratet e Bashkuara Arabe po planifikojnë gjithashtu të zbarkojnë një rover pa ekuipazh në Hënë vitin e ardhshëm. /abcnews

Emirates Mars Mission science team has unveiled a series of unique and ground-breaking observations of Mars’ smaller moon, Deimos#HopeProbe #Mars #EmiratesMarsMission #UAE @HopeMarsMission @SarahAmiri1 pic.twitter.com/AhWYG7K2D1

— UAE Forsan (@UAE_Forsan) April 24, 2023