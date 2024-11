Përdoruesit e Instagram mund të ndajnë vendndodhjen në mesazhet direkte

Platforma e media sociale gjithashtu ju jep përdoruesve mundësinë për të shtuar pseudonime në bisedat në grup ndërsa mbi 300 afisha janë bërë të disponueshme gjithashtu.

Instagram shtoi një funksionalitet të ri në mesazhet direkte. Përdoruesit tani mund të ndajnë vendndodhjen e tyre live me miqtë, një opsion mjaft i dobishëm në hapësira të mbipopulluara me njerëz.

Platforma e media sociale gjithashtu ju jep përdoruesve mundësinë për të shtuar pseudonime në bisedat në grup ndërsa mbi 300 afisha janë bërë të disponueshme gjithashtu.

Funksionalitetin e ri të vendndodhjes mund ta aktivizoni për deri në 1 orë. Tregon vendndodhjen tuaj vetëm për njerëzit në mesazhet tuaja direkt dhe nuk mund të dërgohen jashtë bisedës.

Opsioni është i çaktivizuar automatikisht por do të vëreni një njoftim “You are sharing your location” në rast se e keni aktivizuar.

Ndarjen e vendndodhjes mund ta ndaloni manualisht sipas dëshirës. Së fundi pseudonimet shfaqen vetëm në mesazhet direkte gjithashtu. Mund të zgjidhni një pseudonim apo të lejoni që një person tjetër ta ndryshojnë atë.